Fallout 76 - sieciowa gra cieszy się ogromną popularnością. Kilka lat temu jej sukces byłby nie do pomyślenia

Czasem nieudana premiera wcale nie oznacza całkowitej i nieodwracalnej katastrofy. W historii gier nie brakuje przypadków, gdy twórcy mocno się zawzięli i doprowadzili swoje dzieło do takiego stanu, jaki był planowany od początku. Solidne przykłady to np. No Man's Sky czy nawet Cyberpunk 2077, jednak ostatnio coraz więcej wskazuje na to, że do tego grona zaliczyć trzeba Fallouta 76. Ta początkowo niezbyt udana sieciowa produkcja zyskała właśnie wielką popularność.

Kilka lat temu Fallout 76 pozostawiał wiele do życzenia, a dziś staje się jednym z bestsellerów. Co więcej, sukces całego uniwersum podkreśla fakt, że odnotowano 5 mln graczy dziennie grających w jakąkolwiek grę Fallout.

Twórcy poinformowali, że udało się odnotować milion graczy dziennie grających w Fallouta 76. Ten wynik chyba nie dziwi nikogo, kto śledzi listy bestsellerów. Produkcja Bethesdy jest teraz jedną z najbardziej rozchwytywanych gier na Steamie. Co więcej, chociażby w ostatnią niedzielę aż 73,3 tys. graczy bawiło się przy niej na platformie Valve. Warto także odnotować, że tytuł znalazł się na liście 10 najlepiej sprzedających się gier w Wielkiej Brytanii. Można mówić zatem o ogromnym sukcesie, zwłaszcza że jeszcze kilka lat temu od gry odbiło się wielu graczy rozczarowanych ogólną nudą i zepsutymi podstawowymi mechanikami.

Sukces całego uniwersum podkreśla także fakt, że odnotowano 5 mln graczy dziennie grających w jakąkolwiek grę Fallout. Rzecz jasna nie da się ukryć, że bardzo duża w tym zasługa znakomitego odbioru serialu Fallout dostępnego na platformie Amazon Prime Video. Dopiero co zadebiutował pierwszy sezon, a tymczasem kilka dni temu okazało się, że kolejny jest już w drodze, co potwierdzili już Jonathan Nolan i Lisa Joy z Kilter Films. Wszystko wskazuje na to, że moda na Fallouta szybko nie minie. Właśnie dziś zadebiutowała wyczekiwana next-genowa łatka dla Fallouta 4, na którą czekało wielu graczy. Szkoda tylko, że nic nie zwiastuje szybkiego pojawienia się pełnoprawnej piątej części, ale nie możemy wykluczyć, że w drodze znajdują się remastery odsłon z poprzednich lat.

