Fallout: London - olbrzymia modyfikacja do Fallout 4 ponownie opóźniona. Powodem nadchodząca oficjalna aktualizacja do gry

Fallout 4 to gra, która w dniu debiutu była krytykowana między innymi za odstępstwa od kanonu serii. Nie przeszkodziło jej to jednak w osiągnięciu olbrzymiej popularności. Stoi za tym między innymi szerokie wsparcie dla modyfikacji. Aktualnie w produkcji znajduje się kilka totalnych konwersji produkcji Bethesda Game Studios. Jedną z najciekawszych jest Fallout: London. Z przyczyn niezależnych od twórców data premiery moda została ponownie przesunięta.

Premiera Fallout: London została wstrzymana na czas nieokreślony. Powodem jest nadchodząca oficjalna aktualizacja do Fallout 4, która zapewne popsuje kompatybilność podstawowej wersji gry z wieloma modyfikacjami.

Mod Fallout: London całkowicie zmienia lokalizację, w której toczy się rozgrywka. Jak wskazuje tytuł, akcja została przeniesiona do Londynu. Przedsięwzięcie jest pokaźnych rozmiarów, mowa bowiem o modyfikacji wielkości pełnoprawnego dodatku DLC (30-40 GB), z mnóstwem nowych zasobów, które zostały wykonane praktycznie od zera. Na graczy czekała będzie zupełnie nowa linia fabularna z dużą liczbą questów głównych i pobocznych. Pierwotnie Fallout: London miało ukazać się we wrześniu 2023 roku. Twórcy zdecydowali się jednak przesunąć datę debiutu moda. Oficjalnie podawanym powodem była chęć uniknięcia premiery gry Starfield, która zepchnęłaby modyfikację na dalszy plan. Miało to też pozwolić lepiej dopracować produkcję. Po drodze pojawiło się jeszcze jedno opóźnienie, ale wydawało się, że nic już nie przeszkodzi deweloperom w wypuszczeniu moda 23 kwietnia bieżącego roku.

Kilka dni temu Bethesda ujawniła datę premiery kolejnej dużej aktualizacji do Fallouta 4. Choć największe zmiany odczują gracze konsolowi, to poprawki pojawią się także w PC-towej wersji gry. Niestety oficjalne aktualizacje do gier bazujących na Creation Engine mają tendencję do psucia rozmaitych modyfikacji. Większość jest docelowo naprawiana przez ich autorów, ale proces ten zajmuje nieco czasu. Podobnie będzie z pewnością w przypadku nadchodzącej aktualizacji do Fallouta 4. Poprawka Bethesdy ma ukazać się 25 kwietnia, czyli zaledwie dwa dni po pierwotnie zapowiadanej premierze Fallout: London. W praktyce oznaczałoby to, że wkrótce po wypuszczeniu modyfikacji przestałaby ona funkcjonować, a twórcy musieliby spieszyć się z dostarczeniem działającej wersji. W tej sytuacji nie dziwi kolejne opóźnienie daty premiery moda. Deweloperzy nie chcą obecnie deklarować, kiedy mogłaby ona nastąpić, ponieważ zależy to od liczby elementów, które przestaną działać po wdrożeniu nowej poprawki Bethesdy. Pozostaje zatem uzbroić się w cierpliwość. Dobrą informacją jest z kolei to, że Fallout: London trafi na wszystkie najpopularniejsze platformy dystrybucji cyfrowej, czyli Steam, GOG i Epic Games Store, choć niemożliwa będzie rozgrywka bez zainstalowania Fallout 4.

