Fallout 4 - next-genowa łatka zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu. Posiadacze PC i starszych konsol także mają na co czekać

W naszym niedawnym zestawieniu TOP 10 gier lepszych na PC niż na konsolach uwzględniliśmy kilka gier Bethesdy. Jedną z nich jest oczywiście Fallout 4, który do dziś pozostaje dosyć zabugowaną produkcją działającą wyłącznie w 30 klatkach na sekundę. Wygląda jednak na to, że jeszcze w tym miesiącu będziemy mogli umownie wykreślić ją z tej listy. Bethesda ogłosiła właśnie, że wyczekiwana next-genowa łatka do tej gry zadebiutuje lada moment.

Długo wyczekiwana aktualizacja do Fallouta 4 zostanie wydana już 25 kwietnia. Gracze otrzymają garść powodów, by wrócić do tej gry.

Już 25 kwietnia dostępna będzie zupełnie darmowa aktualizacja na PS5 i Xbox Series X|S, która umożliwi rozgrywkę w 60 FPS-ach lub wyższej rozdzielczości. Gracze będą mogli zatem wybrać tryb jakości lub wydajności. Co więcej, można liczyć na poprawioną stabilność i inne ulepszenia. Dobrą informacją jest również fakt, że Bethesda nie zapomni o osobach grając w Fallouta 4 na komputerach osobistych i starszych konsolach. Nowe aktualizacje zostały zapowiedziane także na te platformy. Mają przynieść m.in. poprawki stabilności, logowania i zadań, a ponadto update na PC ma wprowadzić natywną obsługę ekranów panoramicznych, poprawki usługi Creation Kit, a także weryfikację dla Steam Deck. Ogłoszono również, że gra zadebiutuje w sklepie cyfrowym Epic Games Store.

To nie koniec nowości. W ramach aktualizacji gracze otrzymają kilka cyfrowych dodatków za darmo, czyli bezpłatne elementy klubu twórczości. Ich zestaw prezentuje się następująco:



pakiet "Ocalali z Enklawy"

pakiet prowizorycznego uzbrojenia

pakiet Halloweenowy warsztat

Jak zatem widać, już niebawem otrzymamy dobry powód, by wrócić do Fallouta 4. Więcej informacji na temat wyczekiwanej aktualizacji znajdziecie na oficjalnej stronie Bethesdy.

