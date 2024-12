Fallout - oficjalny zwiastun serialu, który zdradza nowe szczegóły. Szykuje się bardzo udana produkcja

Seria gier Fallout jest na tyle kultowa, że tylko kwestią czasu było aż powstanie film lub serial, który pozwoli jeszcze bardziej zanurzyć się w tym uniwersum. Jeszcze w zeszłym (2023) roku dowiedzieliśmy się, że przy produkcji serialu współpracują Bethesda oraz Amazon i ukaże się on na platformie Prime Video. Właśnie udostępniono nowy zwiastun, z którego można się dowiedzieć nieco więcej. Przy okazji zdradzono, że wszystkie odcinki pojawią się tego samego dnia.

Serial Fallout zbliża się wielkimi krokami do premiery, a najnowszy zwiastun jeszcze zwiększył oczekiwania fanów. Pokazano na nim losy głównej bohaterki Lucy, a także Ghoula i Maximusa. Niewątpliwym plusem jest to, że wszystkie odcinki obejrzymy już w dniu debiutu.

Produkcja zabierze nas do postapokaliptycznego Los Angeles, w którym ocalałe z apokalipsy osoby wychodzą w końcu ze swoich luksusowych schronów (krypt) i odkrywają nowy, brutalny świat poza nimi. Na początku poznajemy główną bohaterkę Lucy, która razem ze swoim ojcem mieszkała do tej pory w Krypcie 33. Śledzimy jej losy, w których przemierza ona pustkowia Ameryki. Po drodze natknie się na wiele niebezpieczeństw (w tym mutantów), ale także pozna znane z serii gier postacie, takie jak Ghoul (Walton Goggins - Nienawistna ósemka, Justified: Bez przebaczenia, Świat gliniarzy), który otrzymał nieco więcej uwagi w zwiastunie. Oprócz tego trailer ukazuje niedoszłego żołnierza Maximusa, który wychowywał się w podobnych warunkach, co Lucy (Ella Purnell - Osobliwy dom Pani Peregrine, Czarownica).

Jednym z producentów jest Jonathan Nolan, który odpowiada za wyreżyserowanie pierwszych pięciu z ośmiu odcinków serialu. Pomagała mu w tym żona Lisa Joy - razem są twórcami serialu Westworld, a sam Jonathan asystował swojemu bratu Christopherowi przy pisaniu scenariusza do filmu Prestiż, czy też Mroczny Rycerz. Oczekiwania są więc całkiem spore, a aktualne oceny pod zwiastunem produkcji tylko to potwierdzają (wskaźnik polubień na platformie YouTube to na chwilę obecną 122 tys. / 6,6 tys.). Premiera Fallouta nastąpi w Polsce 12 kwietnia 2024 roku na platformie streamingowej Prime Video (11 kwietnia w USA). Zapowiada się więc jeden z bardziej udanych seriali 2024 roku, choć oczywiście na to, czy faktycznie takim się okaże, musimy jeszcze chwilę poczekać.

Źródło: YouTube @Prime Video