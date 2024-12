Fallout z pierwszym zwiastunem. Amazon Prime Video prezentuje materiał z nadchodzącego serialu

W przyszłym roku na platformie VOD Amazon Prime Video pojawi się długo wyczekiwany serial Fallout, który będą częścią kanonu, do którego należą również gry, wyprodukowane m.in. przez Bethesdę. O tym, że Amazon przygotowuje serialową historię w znanym uniwersum, wiemy już od dawna. Przez długi czas nie otrzymywaliśmy jednak żadnych oficjalnych materiałów. W ostatnich miesiącach kampania reklamowa zaczęła jednak nabierać tempa, tym samym ujawniając konkretne informacje o produkcji czy pierwsze oficjalne zdjęcia. Teraz natomiast otrzymaliśmy zwiastun serialu.

Akcja serialu Fallout ma mieć miejsce dokładnie 219 lat po wybuchu atomowym, który doprowadził do upadku cywilizacji. W jednym ze zbudowanych wcześniej schronów żyje młoda dziewczyna Lucy, która pewnego dnia i na skutek nieznanych nam jeszcze wydarzeń, postanawia opuścić Schron. Dowiaduje się o życiu w postapokaliptycznym świecie, pełnym zmutowanych istot oraz innych ludzi, którzy zrobią wszystko by przetrwać kolejny dzień. Pierwszy zwiastun nie jest przesadnie długi, ale trzeba przyznać że jest bardzo klimatyczny i mocno oddaje ton gier z serii Fallout, za które odpowiada studio Bethesda.

Sporo należy oddać świetnej oprawie muzycznej, która towarzyszy większości ujęciom w trailerze. Potwierdzono, że serialowy Fallout będzie należał do ogólnego kanonu, ale obecnie nie wiemy czy w produkcji znajdą się konkretne odwołania do innych gier. Za stworzenie serialu odpowiada duet Jonathan Nolan oraz Lisa Joy. Jest to znana para, która stworzyła chociażby cztery sezony Westworld dla HBO. Trzeba przyznać, że jeśli cały serial utrzyma poziom ze zwiastuna, to otrzymamy prawdopodobnie jedną z lepszych produkcji, opartych na grach wideo. Premiera Fallouta na platformie Prime Video odbędzie się 12 kwietnia 2024 roku. Na końcu newsa znajduje się omawiany trailer, natomiast w treści umieszczono również oficjalne plakaty.

