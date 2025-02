Fallout 3 zadebiutował równo 15 lat temu. Tej gry obawiało się wielu, a i tak dostaliśmy jednego z lepszych RPG-ów

Chyba nikt nie zaprzeczy, że żyjemy dziś w erze remasterów, remake'ów, wszelakich odświeżeń i rebootów. Można odnieść wrażenie, że wielu twórcom nie chce się już projektować nowych uniwersów, jakby w myśl w zasady, że ludzie najbardziej lubią to, co już dobrze znają. Tyle tylko, że idea przekształcania słynnej marki w coś zupełnie świeżego, przystosowanego dla młodszych graczy nie jest taka zupełnie nowa. Jeden z najlepszych, a zarazem jeden ze starszych już przykładów całkowitego restartu serii - i to w dodatku całkowicie udanego - obserwowaliśmy dokładnie 15 lat temu, gdy Bethesda pokazała światu Fallouta 3. Inną sprawą jest natomiast fakt, że nie wszyscy oczekiwali właśnie takiego odświeżenia i to od takiego studia...

Autor: Piotr Piwowarczyk

20 lat temu seria Fallout kojarzyła się przede wszystkim z rzutem izometrycznym, świetną fabułą, interesującym i rozbudowanym światem, turowym systemem walki i wyjątkowym klimatem. Mówiąc krótko, były to prawdziwe RPG-i, tyle że w bardzo starym stylu. W czasach, gdy wielu graczy przyzwyczaiło się już do trójwymiarowych produkcji i wychowało na kolejnych odsłonach GTA czy Call of Duty, trudno było przekonać młodszych do wypróbowania pierwszej czy drugiej części gry. Nawet nie chodziło tu do końca o technologiczną przestarzałość tych tytułów, lecz o dosyć wysoki poziom trudności i ogólną nieintuicyjność, przez co ci mniej cierpliwi od razu byli zmuszani do sięgania po poradnik. "Trójka" miała być zatem zupełnie nowym otwarciem serii. Studio Black Isle odpowiedzialne za dwie pierwsze odsłony przestało istnieć już w 2003 roku, a w międzyczasie prawa do kontynuacji nabyła Bethesda mająca na swoim koncie kultowe odsłony The Elder Scrolls, w tym Morrowind (2002) czy Oblivion (2006). W teorii marka trafiła więc pod skrzydła prawdziwych specjalistów od trójwymiarowych RPG-ów. Mimo to obaw co do przyszłości serii było co niemiara. I trudno się temu dziwić.

Wielu fanów dwóch pierwszych Falloutów najchętniej skomentowałoby "trójkę" za pomocą mema "Look How They Massacred My Boy". Fakty są jednak takie, że dzieło Bethesdy z 2008 roku jest po dziś dzień jedną z najlepiej ocenianych gier action RPG.

Fallout 3 wydany dokładnie 28 października 2008 roku był niemal obrazą rzuconą w kierunku miłośników dwóch pierwszych odsłon serii. Gdyby taka gra miała premierę dziś, zapewne wielu fanów komentowałoby ją memem "Look How They Massacred My Boy", ale de facto dzieło Bethesdy było przecież całkowicie nową i zupełnie inną produkcją. Można nawet odnieść wrażenie, że zaszkodziła jej zwykła "trójka" w nazwie. Myślę, że gdyby użyto innego tytułu, odbiór byłby inny. Co jednak najważniejsze, ci, którzy po raz pierwszy mieli właśnie styczność z tym uniwersum byli wręcz zachwyceni. W rezultacie otrzymaliśmy klimatycznego, wciągającego action RPG-a w otwartym światem, wieloma questami i ścieżką rozwoju wykorzystującą dobrze znany już system S.P.E.C.I.A.L.. Z oczywistych względów była to znacznie prostsza, mniej rozbudowana produkcja od "jedynki" czy "dwójki", ale gdy zaglądniemy na Metacritic, okazuje się, że Fallout 3 uzyskał ocenę Metascore 93 oraz notę User Score na poziomie 86. Nowe otwarcie serii zdecydowanie się więc udało. Choć nie wszystko zagrało idealnie.

Fallout 3 pod wieloma względami okazał się mocno zmodowanym Oblivionem. Produkcja została oparta na tym samym silniku i to po prostu czuć na każdym kroku. Podobna konstrukcja świata z licznymi ekranami ładowania, fizyka przedmiotów, możliwość grania w trybie FPP lub TPP czy nawet system interakcji z NPC-ami - nie da się ukryć, że twórcy w wielu miejscach poszli nieco na łatwiznę. To, co jednak wyróżnia kultową już grę sprzed 15 lat to system walki V.A.T.S., który w miarę uzyskanych punktów akcji pozwala zatrzymać czas, by bez presji wycelować w konkretną część ciała przeciwnika. Gracz otrzymuje wtedy informację o szansie powodzenia oraz przewidywanych obrażeniach. Pozornie mogłoby się wydawać, że stosowanie turowych zasad w dynamicznej, trójwymiarowej grze jest całkowicie pozbawione sensu, jednak rozwiązanie to okazało się niezwykle przydatne, satysfakcjonujące, a przy tym praktyczne. W końcu w takiej grze jak Fallout każdy pocisk jest na wagę złota (albo raczej góry kapsli...), a przy strzelaninie w stylu Call of Duty trudno przecież o zgrabną eliminację oponentów.

Główna fabuła Fallouta 3 to aspekt, który ogólnie rzecz biorąc chyba najmniej spodobał się graczom, co akurat nie zaskakuje z uwagi na fakt, że za całość odpowiada Bethesda raczej nie słynąca z epickich opowieści. Historia bohatera rozpoczyna się już w dniu narodzin. Chwilę potem gracz ma za zadanie stworzyć swoją postać, przejść krótki samouczek i w wieku już 19 lat opuścić Kryptę 101, by ruszyć śladami swojego ojca. Choć oczywiście podczas rozgrywki natrafimy na różne zadania czy wątki, które można zakończyć w wybrany przez sobie sposób, to jednak nieco rozczarowujący może wydać się fakt, że gracz w sumie nie ma zbyt wielkiego wpływu na relacje z konkretnymi frakcjami. Sporo do życzenia pozostawia też zakończenie, które w opinii wielu pojawia się zbyt szybko i wcale nie wywołuje opadu szczęki. Nie da się nie wspomnieć też o dosyć przeciętnej grafice już w dniu premiery, jak również o masie błędów. Na szczęście z biegiem czasu Fallouta 3 udało się jakoś załatać.

Nie dość, że Fallout 3 nigdy nie imponował warstwą wizualną, to jeszcze dosyć mocno zestarzał w ciągu tych 15 lat, aczkolwiek na pewno nie na tyle, by odradzać grę komuś niezaznajomionemu z tym światem. Co najważniejsze, fundamentalnie produkcja Bethesdy niewiele różni się od innych action RPG-ów tego studia, wliczając w to wspomnianego Obliviona, Skyrima, nowsze Fallouty czy nawet Starfielda. Warto docenić także fakt, że "trójka" jest dziś łatwo dostępna w całkiem niskiej cenie. Pisząc te słowa na Steamie czy w Epic Games Store można zakupić od razu kompletny pakiet Game of the Year Edition z dodatkami Operacja Anchorage, Dzióra, Broken Steel, Point Lookout i Statek Kosmiczny Zeta za zaledwie 22,49 zł (choć kiedyś w EGS można było odebrać go za darmo). Domyślnie język polski nie jest dostępny w cyfrowej dystrybucji, jednak dla chcącego nic trudnego - Fallout 3 doczekał się polonizacji w wersji pudełkowej, a jej wgranie do nowszych edycji nie powinno stanowić problemu. Listę konkretnych instrukcji znaleźć możecie np. TUTAJ.

Omawiany właśnie Fallout 3 nadal jest świetną, wciągającą grą, jednak pozostając jeszcze w temacie postapokaliptycznych historii warto wspomnieć kolejne odsłony z serii. Większość graczy chyba zgodzi się z tezą, że "trójka" - choć jest niezwykle grywalną produkcją - wcale nie jest najlepszym trójwymiarowym Falloutem. Za takowy uznaje się wydany ledwie dwa lata później spin-off o podtytule New Vegas, który powstał już pod okiem projektantów ze studia Obsidian. Technicznie to niemal ta sama gra to Fallout 3, ale wyróżnia się znacznie dłuższą i bardziej intrygującą fabułą, wyborami wpływającymi na wiele wątków czy ciekawymi towarzyszami. Jeśli jakimś cudem nie mieliście jeszcze okazji wypróbować tego tytułu i spóźniliście się z bezpłatnym dodaniem tej gry do swojego konta EGS, teraz macie dobrą okazję do nadrobienia zaległości. W cyfrowej dystrybucji możecie nabyć grę Fallout: New Vegas Ultimate Edition (z dodatkami Krwawa Forsa, Szczere Serca, Smutki Starego Świata i Droga Przez Pustkowia) za mniej niż 30 zł. Sprawa ze spolszczeniem wygląda podobnie jak w przypadku Fallouta 3 (LINK).

Złośliwi powiedzą, że to właśnie w 2010 roku wyszedł ostatni dobry Fallout... i niestety będą mieć trochę racji. Debiutujący w 2015 roku Fallout 4 do dziś stanowi synonim dużego rozczarowania. Pod wieloma względami nowy tytuł Bethesdy okazał się dosyć zacofany, zepsuty technicznie, a przy tym mocno uproszczony w kwestii dialogów czy rozwoju postaci. Tym razem twórcy znacznie mocniej postawili na akcję kosztem wielu elementów RPG. Mimo wszystko nie jest to zupełnie nieudany tytuł - gdy tylko wybaczymy mu tych kilka wad może zapewnić długie godziny satysfakcjonującej rozgrywki w uwielbianym przez graczy uniwersum. Ponownie trudno mówić o wielkim sukcesie w przypadku wydanego w 2018 roku wieloosobowego Fallouta 76. Tytuł ten zanotował jeszcze gorszy start względem "czwórki" - gracze narzekali w zasadzie na wszystko, począwszy od fatalnego stanu technicznego, nietrafionych rozwiązań gameplayowych, aż po ogólnie niewykorzystany potencjał produkcji. Wydawało się, że to gra bez przyszłości, która powinna zostać czym prędzej pogrzebana, jednak twórcy wzięli się w garść i o dziwo przez te kilka lat doprowadzili ją do całkiem grywalnej formy.

Od kilku ładnych lat fani "trójki" czy New Vegas cierpliwie czekają na kolejnego Fallouta, jednak póki co niestety nic nie wskazuje na powstawanie "piątki" czy innej nowej gry AAA w tym uniwersum. Co nieco przebąkiwano jedynie o kontynuacji New Vegas, ale konkretów brak. Z drugiej strony prędzej czy później Bethesda powinna przypomnieć nam o tej serii. Nie tak dawno temu pojawiły się przecieki, jakoby w przyszłym roku miała zadebiutować zremasterowana wersja Fallouta 3. Jak to mówią, na bezrybiu i rak ryba - pewnie wielu graczy wolałoby coś next-genowego, ale sam z przyjemnością wróciłbym do Stołecznych Pustkowii w ładniejszym wydaniu na konsole nowej generacji, najlepiej z dodatkami i od razu wgranym spolszczeniem (zakładając, że twórcy dopieszczą to odświeżenie jak trzeba).

Wygląda na to, że w drodze jest już nie tylko serial Fallout od Amazonu, ale także zremasterowana wersja Fallouta 3, a być może nawet nowa, next-genowa odsłona. Mamy zatem nadzieję, że w najbliższych latach o tej marce będziemy mówić coraz częściej. I oby tylko w pozytywnym sensie.

Istnieją również inne sposoby na przypomnienie, a nawet rozreklamowanie tego uniwersum w popkulturze. Jak wiadomo, Amazon pracuje nad własnym serialem Fallout, który zadebiutuje na platformie Prime Video już 12 kwietnia 2024 roku. Problem tylko w tym, że nadal niewiele o nim wiadomo. Przekazano jedynie, że historia ma się rozgrywać na terenie Los Angeles, co jest o tyle ciekawe, że wokół tego obszaru toczyła się akcja pierwszej części Fallouta z 1997 roku. Całość ma powstawać pod okiem Lisy Joy i Jonathana Nolana (tworzyli wspólnie serial Westworld). Jeśli natomiast chodzi o konkretne zapowiedzi, na ten moment musi wystarczyć nam krótki teaser (poniżej) oraz powyższe zdjęcie z planu, które zdradza solidne nawiązanie do świata gier i dużą dbałość o szczegóły. Cóż, czekamy z niecierpliwością i mamy nadzieję, że w najbliższych latach o marce Fallout będziemy mówić coraz częściej. I oby tylko w pozytywnym sensie.