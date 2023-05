Fallout: New Vegas do odebrania za darmo na Epic Games Store. Rozdawana jest Edycja Ostateczna, a więc ze wszystkimi DLC

Fallout: New Vegas to klasyka gatunku gier postapokaliptycznych. Od dziś mamy możliwość powrotu do miasta New Vegas pośród postnuklearnych pustkowi za sprawą Epic Games Store, jako że od teraz mamy okazje na odebranie tytułu za darmo. Jeżeli jeszcze jakimś cudem nie grałeś w gry z serii Fallout to jest to idealna sytuacja, by nadrobić protoplastę gatunku. Zwłaszcza że Epic Games oferuje nam wersję Ultimate Edition, która zawiera wszystkie DLC.

Fallout: New Vegas - Ultimate Edition od teraz jest do odebrania za darmo w Epic Games Store. Mamy czas do pierwszego czerwca, aby dodać klasykę gier postapokaliptycznych do naszej biblioteki.

Fallout: New Vegas został wydany w 2010 roku przez Bethesda Softworks. Dzieło zostało wyprodukowane przez Obsidian Entertainment, studio bezpośrednio powiązane z Black Isle Studios, czyli twórcami dwóch pierwszych części gry. Akcja gry dzieje się w roku 2081 na terenach Arizony, Kalifornii i Nevady. Historia natomiast opowiada o konflikcie trzech frakcji w postapokaliptycznym świecie: New California Republic, Caesar’s Legion oraz mieszkańców New Vegas. Gracz może przemierzać nuklearne pustkowia pustyni Mojave oraz tytułowe miasto New Vegas, które niegdyś było znane jako Las Vegas.

Fallout: New Vegas - Ultimate Edition zawiera podstawową grę oraz wszystkie wydane DLC: Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues i Lonesome Road. Warto wspomnieć, że kultowa gra zdobyła nagrodę Złotego Joysticka w kategorii „RPG of the Year” w 2011 roku. Gra od dziś (25.05.2023) jest do odebrania za darmo w Epic Games Store. Promocja kończy się dokładnie 01.06.2023 o godzinie 17.00 czasu polskiego. Nie pozostaje zatem dłużej zwlekać, gdyż mamy dokładnie tydzień na dodanie tytułu do naszej biblioteki.

Źródło: Epic Games