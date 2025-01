TOP 10 gier, które lepiej ogrywać na PC niż na konsoli. Lepsza grafika wcale nie jest jedynym powodem

W ostatnich latach wielu zapalonych graczy preferujących rozgrywkę na PC przesiadło się na konsolę. Powody takich decyzji zapewne wynikają z coraz wyższych cen kart graficznych. Choć sytuacja na rynku ostatnio i tak jest w miarę ustabilizowana, to jednak nie da się ukryć, że w cenie nowego, porządnego układu GPU jeszcze niedawno dało się złożyć cały komputer umożliwiający zabawę w średnich detalach... Niektórzy mieli także inne powody. W końcu ileż można walczyć z niedziałającymi sterownikami, glitchami czy innego rodzaju problemami? Konsole akurat w tych względach są w stanie zadbać o psychiczny spokój gracza. Mimo to jednak czasem porządny komputer może okazać się niezastąpiony i właściwie niezbędny do ogrywania niektórych pozycji.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Faktem jest, że konsole są ogólnie bardzo przystępne, wygodniejsze w obsłudze, a przy tym oferują masę wysokobudżetowych gier od razu przystosowanych do komfortowej rozgrywki. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że konsolowe tytuły też mają swoje wady i często w wielu aspektach okazują się mniej atrakcyjne. Pewnie wielu graczy pomyśli teraz, że chodzi tu przede wszystkim o jakość grafiki. Wydajność PlayStation 5 czy Xboksa Series X jest w końcu z góry ograniczona, a to przecież na mocnym PC będziemy w stanie uruchomić najwyższy poziom detali uwzględniający także ray-tracing i inne nowoczesne funkcje. Jest to oczywiście prawda, ale to tylko jeden z wielu powodów - w końcu to nie warstwa wizualna jest najważniejsza.

Pecetowe gry zazwyczaj oferują lepszą grafikę i wygodniejsze sterowanie. Poza tym niektóre z nich mogą zaoferować większą płynność, wsparcie dla modów i szereg innych zalet względem konsolowych edycji.

Jak się okazuje, w tych i innych kwestiach najwięcej zależy od samych producentów gier, którzy z różnych powodów nie są w stanie zapewnić tego samego poziomu rozgrywki na różnych platformach. Choć żyjemy w czasach, w których konsole aktualnej generacji mogą gwarantować płynną i wygodną rozgrywkę, to jednak nie brakuje głośnych gier, które ze względu na sztuczne ograniczenia działają jedynie w 30 klatkach na sekundę. Dla wielu graczy - zwłaszcza pecetowych - taki klatkaż jest zwyczajnie nieakceptowalny. Dziś na porządku dziennym są tytuły oferujące od razu tryb jakości oraz tryb wydajności. Ale co w przypadku nieco starszych gier, które projektowane były jeszcze z myślą o poprzedniej generacji? Cóż, niektórzy twórcy odrobili lekcje i zadbali o stosowną aktualizację odblokowującą liczbę klatek na sekundę, ale niestety nie brakuje popularnych pozycji, które ciągle prezentują się old-genowo.

Pecetowe gry mogą okazać się również wygodniejsze w sterowaniu. W końcu nie od dziś wiadomo, że mysz i klawiatura to idealne połączenie w przypadku szybkich strzelanek, a także strategii. Nie zapominajmy jeszcze o modach, które potrafią skutecznie odświeżyć wiele wiekowych już gier, ale poza tym znacząco je ułatwić czy usprawnić w miejscach, gdzie niedomagają. Jak możecie się domyślić, na podstawie wszystkich tych kryteriów można zbudować naprawdę solidną bazę gier, które zdecydowanie lepiej ogrywać właśnie na PC, jednak z oczywistych względów ograniczyliśmy nasze zestawienie do 10 najbardziej charakterystycznych tytułów. Zapraszamy więc do zapoznania się z naszymi propozycjami. Dajcie znać w sekcji komentarzy, po jakie jeszcze gry należy sięgać wyłącznie w komputerowym wydaniu!