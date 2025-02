Fallout: London - wielka modyfikacja do Fallout 4 opóźniona. Twórcy ustąpili miejsca Starfieldowi

Do końca roku pozostała jeszcze masa ciekawych premier, ale dla wielu jedną z najważniejszych jest oczekiwanie na jeden z największych i najbardziej ambitnych modów, jakie kiedykolwiek zostały przedstawione - a przynajmniej taki jest plan. Jak na razie materiały robią niemałe wrażenie, a prace mają iść zgodnie z założeniami. Niemniej najnowsze doniesienia wskazują, że jednak poczekamy sobie na to nieco dłużej, niż uprzednio było zapowiadane.

Fallout: London zostaje przesunięte z trzeciego na czwarty kwartał 2023 roku. Twórcy zareagowali w ten sposób na ustaloną datę premiery Starfield, chcąc w ten sposób dać graczom na spokojnie ograć ten tytuł.

Jeżeli zatem wierzyć twórcom, absolutnie nie ma mowy o żadnych znaczących problemach. Przedstawiciele ekipy pracującej nad modyfikacją przyznali, że zdecydowano się na taki ruch jakiś czas po tym, jak data premiery Starfield wreszcie się wyklarowała. Pomyśleli zatem, że graczom przyda się spokojne ogrywanie hitu Bethesdy bez stawiania ich przed sytuacją, w której w zbliżonym okresie wychodzą dwie wielkie pozycje z otwartym światem. Przy tym oczywiście skorzystają na tym sami twórcy, jeszcze bardziej dopracowując swój projekt.

Fallout: London należy do kilku najbardziej imponująco prezentujących się modyfikacji do gier z kultowej serii - w tym przypadku czwartej części. Po raz pierwszy wprowadza w postapokaliptyczne realia tereny europejskie - a konkretnie oczywiście stolicę Wielkiej Brytanii. Dostaniemy na pewno to, z czego franczyza jest znana, czyli wojny różnych frakcji, oryginalnych bohaterów i tak dalej, ale obiecano przygotować kilka aspektów związanych typowo z lokalną kulturą. Mod ma osiągnąć rozmiary osobnego DLC, więc zdecydowanie będzie w co grać.

Źródło: PC Gamer