Fallout: Tale of Two Wastelands - mod łączący trójkę z New Vegas otrzymał solidny ładunek tekstur wysokiej jakości

Modyfikacje do gier serii Fallout - zarówno tych popularniejszych, jak i nieco mniej - to już pewnego rodzaju tradycja. Obecnie najbardziej czekamy chyba na ten należący do Fallout: London - wprowadzający rozgrywkę w zupełnie odmienne środowisko i mający rozmiary przewyższające niejedną dzisiejszą pełnoprawną pozycję. Ale to oczywiście niejedyny wart uwagi mod, a z okazji potężnego update'u warto przypomnieć sobie o innym.

Fallout: Tale of Two Wastelands otrzymał od modderów nową aktualizację, która wprowadza ważący 65 GB pakiet tekstu wysokiej jakości.

Czym w ogóle jest Fallout: Tale of Two Wastelands? Z jednej strony absolutnie nie dodaje niczego tak nowego, jak wspominane Fallout na terenie Londynu, ale to doprawdy ciekawa propozycja dla graczy, którym nie do końca pasowała trzecia część franczyzy. Tales of Two Wastelands łączy "trójkę" ze znacznie bardziej popularnym New Vegas, nie tylko pozwalając przejść całość jedną postacią, ale także implementując aspekty z gry Obsidian do części odpowiadających za Fallout 3, łącznie z kluczowymi mechanikami, takimi jak Companion Perks.

Modyfikację można pobrać tutaj. Powinna działać zarówno na Steamie, jak i GOG-u. Pamiętać jednak należy, że do poprawnego działania Tale of Two Wastelands wymaga pełnych wersji zarówno Fallout 3, jak i Fallout: New Vegas, a także najnowszych aktualizacji z nimi związanych. Pakiet HD Texture Pack, poprawiający oryginalną grafikę, możecie z kolei pobrać w tym miejscu. Czy warto je pobierać - to już musicie zdecydować sami. Są one na dobrą sprawę większe od samej gry, w dodatku nie ma co spodziewać się jakiejś niesamowitej rewolucji względem oryginału, jednak mimo wszystko pewne rzeczy poprawia. A oto kilka próbek dla zapoznania się:

