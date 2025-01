Fallout 4 - pokazano mod wprowadzający obsługę DLSS 3. Jest duża szansa na stabilne 60 klatek na sekundę

Fallout 4 to gra z poważnymi problemami optymalizacyjnymi, które nigdy nie zostały w pełni rozwiązane przez deweloperów. Liczba klatek na sekundę w bardziej rozbudowanych terenach miejskich potrafi spaść poniżej 60 niezależnie od posiadanej konfiguracji sprzętowej. Fani tytułu przez bardzo długi czas musieli znosić te niedogodności. Pojawiła się jednak nadzieja na to, że zostaną one już wkrótce przynajmniej częściowo rozwiązane.

Zaprezentowano mod dodający do Fallout 4 obsługę techniki DLSS 3. Jego zastosowanie może nawet dwukrotnie zwiększyć liczbę FPS-ów w grze. Dotyczy to także obszarów mających poważne problemy optymalizacyjne.

PureDark to znany od pewnego czasu użytkownik, który opracowuje modyfikacje dodające technikę DLSS 3 do wielu tytułów, które domyślnie jej nie obsługują (na przykład Skyrim, Elden Ring czy Star Wars Jedi: Survivor). Aktualnie trwają prace nad udostępnieniem wsparcia dla Frame Generation między innymi w grze Fallout 4. Jak już zostało nadmienione, praktycznie niemożliwe jest osiągnięcie w tej produkcji stabilnych 60 FPS-ów we wszystkich lokacjach bez jakichkolwiek modów. Sam w zeszłym roku przechodziłem po raz kolejny grę na karcie graficznej GeForce RTX 2070 Super i procesorze AMD Ryzen 5 3600, mając nadzieję, że konfiguracja ta będzie w pełni wystarczająca do komfortowej rozgrywki. Niestety okazało się, że w najgęściej zabudowanych obszarach spadki klatek nadal się zdarzały i były dosyć poważne (czasami nawet poniżej 50 FPS-ów). Co ważne, ani GPU, ani procesor nie były obciążone na 100%, zatem wynikały one zapewne z ograniczeń tej wersji silnika Creation, a także niewystarczającej optymalizacji gry.

Moder zaprezentował na swoim kanale w serwisie YouTube testowy zapis rozgrywki z użyciem techniki DLSS 3. Ostateczny rezultat może się podobać, ponieważ nawet w najbardziej wymagających obszarach udało się wyeliminować większość spadków. Co ważne, z opublikowanego materiału wideo wynika, że gra jest dodatkowo zmodowana. Choć nie wiemy, jakie dokładnie modyfikacje zastosowano, to można założyć, że domyślnie zmniejszyły one nieco wydajność gry. Na najbardziej problematycznych terenach miejskich PureDark notował bez Frame Generation spadki poniżej 50 FPS-ów. Po dodatkowym obciążeniu procesora wartość ta spadła do zaledwie 30 klatek na sekundę. DLSS 3 umożliwiło podniesienie jej do ponad 70 FPS-ów. Dochodzi zatem do ich podwojenia, co jest naprawdę imponującym rezultatem. Należy przy tym zaznaczyć, że w tej wersji Creation Engine przekroczenie wartości 60 klatek na sekundę skutkuje błędami w fizyce obiektów. Jeśli ktoś zatem chce grać w wyższej liczbie FPS-ów, musi skorzystać z odpowiednich modyfikacji.

Jeden ze scenariuszy testowych PureDark jest nieco skrajny, ponieważ zakłada, że procesor jest wąskim gardłem. Po odblokowaniu jego potencjału notowane rezultaty także są jednak bardzo dobre. W takim przypadku również można liczyć na podwojenie liczby FPS-ów. W najbardziej wymagających lokacjach udało się osiągnąć nawet ponad 80 klatek na sekundę (przy około 42-45 bez Frame Generation). Co ważne, odbywa się to bez zauważalnego pogorszenia jakości grafiki. Można mieć zatem nadzieję, że wreszcie po wielu możliwa będzie rozgrywka w Fallouta 4 w stabilnych 60 FPS-ach, a nawet przy wyższych wartościach. To otwiera także pole do popisu dla innych moderów, którzy chcieliby znacząco poprawić jakość grafiki w grze. Oczywiście warunkiem jest niestety posiadanie karty graficznej z serii GeForce RTX 4000. Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, kiedy modyfikacja PureDark zostanie oficjalnie opublikowana.

Źródło: WCCFTech, PureDark (YouTube)