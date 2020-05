Fallout 4: New Vegas - fanowski remake na nowym materiale wideo

Fallout: New Vegas jest poboczną odsłoną cyklu gier cRPG w postapokaliptycznym klimacie, przez wielu uważaną za najlepszą (a już na pewno za najbardziej zwariowaną). To na tej grze wzorowali się twórcy gry The Outer Worlds i to do tej gry chciałoby zapewne powrócić wielu fanów, gdyby nie to, że produkcji ciut się już zestarzało i graficznie, i mechanicznie (gra za moment będzie obchodzić dziesięciolecie). Od czego są jednak modderzy? Półtora roku temu w sieci pojawił się pierwszy gameplay fanowskeigo remake'u gry, zatytułowanej jako Fallout 4: New Vegas. Jakiś czas temu mieliśmy szansę również na zapoznanie się z dawką kilku screenów. Dziś przyszła z kolei na kolejny, choć stosunkowo krótki gameplay, pokazujący jak wiele zmieniło się w procesie tworzenia remake'u.

Fallout 4: New Vegas bazuje na kompletnie nowym (a więc oczywiście amatorskim) voice actingu, aby uniknąć potencjalnych problemów prawnych ze studiem Bethesda. Jak twierdzą twórcy remake'u, żaden z użytych zasobów nie pochodzi z gry New Vegas. Umowa EULA zarówno dla produkcji Fallout 4, jak i Fallout: New Vegas zabrania bowiem nieautoryzowanej ich dekompilacji. Co ciekawe, mimo iż mamy do czynienia z raczej wiernym oryginałowi remakiem, okazuje się, iż w grze pojawią się chociażby widoczne bronie noszone w kaburze (np. na plecach).

Czy w grze pojawi się więcej zmian? Nie wiadomo. Przynajmniej jeszcze nie teraz, gdy nieznana jest nawet data premiery remake'u. Twórcy pracują bowiem nad grą w wolnym czasie. W opcję nie wchodzą też pieniężne darowizny fanów, jako że umowa twórców ze studiem Bethesda wyklucza wszelkie formy komercyjne. Poniżej zamieszczamy tytułowy materiał wideo, który przedstawia fragment gry z Olivierem Swanickiem, zwycięzcą tajemniczej loterii, którego spotykamy niedaleko Nipton. Jeszcze niżej znajdziecie ten sam fragment z oryginalnej rozgrywki.

