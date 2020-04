noblechairs zaprezentuje fotele stylizowane Falloutem i DOOMem

Nie ma co ukrywać, że często kupujemy produkty oczami. Dlatego największe firmy inwestują tak duże pieniądze w opakowania swoich produktów oraz zatrudniają znanych i cenionych designerów. Działa to niemalże na wszystkich - młodych i starych, kobiety i mężczyzn. Odbiór wizualny jest ważny zarówno przy zakupie szamponu, torebki, auta czy wreszcie części komputerowych - w końcu kiedy ostatnio widzieliście płytę główną czy kartę graficzną z zielonym laminatem? Dzisiaj skupimy się na stanowisku komputerowym. Jedna z największych marek krzeseł komputerowych dla graczy w postaci noblechairs nawiązała bowiem współpracę z Bethesdą. W efekcie otrzymamy siedziska w stylistyce ze znanych gier jak Fallout czy DOOM.

Pierwsze fotele dla graczy lubiących Fallouta lub DOOMa mają ukazać się jeszcze w 2020 roku. Kolejne gry na obicia krzeseł mają trafić nieco później.

Marka noblechairs poinformowała na swoim Facebooku, że wreszcie może pochwalić się efektami ponad rocznych rozmów i projektowania. Mowa o nawiązaniu współpracy z znaną wszystkim Bethesdą, w efekcie czego mamy otrzymać fotele nawiązujące stylistyką do znanych gier tego producenta. Na pierwszy ogień pójdzie Fallout, gdzie fotel widoczny jest na zdjęciach powyżej i poniżej. Mowa o niebiesko-żółtej stylistyce, postaci Vault Boy'a z przodu i tyłu oparcia, logo VALUT-TEC na zagłówku oraz znanym fanom powiedzonku "Prepare for the Future".

Fotele z serii DOOM mają być w kolorze wojskowej zieleni, zagłówek doczeka się białego haftu z logiem gry, z tyłu oparcia dostaniemy logo DOOM Slayer's Club, z przodu zaś krwistoczerwony Slayer Glyph. Na razie nie ma jeszcze w sieci zdjęć DOOMowego fotela. Pierwsze stylizowane krzesła mają pojawić się w sklepach jeszcze w 2020 roku. Później zaś zobaczymy propozycję z innych gier, osobiście ciekaw jestem wersji à la Dishonored. No i oby tylko fotele z serii Fallout nie były tak wadliwe jak ostatnia odsłona gry, czyli Fallout 76... ;)

