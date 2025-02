Fallout 4 - produkcja została hitem sprzedaży. Sukces osiągnięty dzięki serialowi z platformy Prime Video

Nie od dziś wiadomo, że aby zwiększyć sprzedaż danego produktu, trzeba go odpowiednio zareklamować. Dzisiaj takich promocyjnych form jest wiele, a jedną z najbardziej oddziałujących na ludzi są adaptacje filmowe. 11 kwietnia 2024 roku doczekaliśmy się przeniesienia serii gier Fallout na duże (choć nie kinowe) ekrany, co w połączeniu z obniżeniem ich cen przełożyło się na ogromny wzrost zainteresowania. Sprzedaż wszystkich produkcji gwałtownie wzrosła.

Serial Fallout okazał się na tyle dobry, że ponownie wzrosło zainteresowanie wszystkimi grami z tego uniwersum. Do tego stopnia, że Fallout 4 stanął na podium w zestawieniu najlepiej sprzedających się gier w Europie z całego tygodnia. Mowa tu o wzroście aż o 7500%.

O serialu Fallout można powiedzieć wiele dobrego. Oczywiście nie jest to ekranizacja idealna, natomiast znacząco przyczyniła się do wzrostu sprzedaży całej serii gier, a to poniekąd było równie kluczowe dla producentów, co sukces serialu. Rzecz jasna w omawianych statystykach dużą rolę odegrała wspomniana obniżka cen za tytuły z tego uniwersum i to niemalże na każdej platformie. Z danych udostępnionych przez GSD wynika, że Fallout 4 w ostatnim tygodniu został absolutnym bestsellerem, jednak zdecydowana większość sprzedanych kopii (cyfrowe i fizyczne wydania) pochodzi z rynku PC, gdyż aż 69%, a za resztę odpowiadają konsolowe odsłony.

Zaraz po premierze serialu bardzo poprawiła się sytuacja mobilnej odsłony Fallout Shelter, która co ciekawe jest grą z gatunku free-to-play. W tym wypadku dzienny zysk z produkcji wzrósł z 20 do 80 tys. dolarów (w okresie od 10 do 13 kwietnia 2024 roku). Kiedy spojrzymy na pecetowe tytuły na platformie Steam, łatwo zauważamy, że wzrostem zainteresowania cieszy się niemal każda część Fallouta. Kolejny sezon serialu z pewnością jest więc tylko kwestią czasu — szczególnie patrząc na dokładniejsze statystyki z najpopularniejszych serwisów:

Filmweb - 8,0/10 (9 997 ocen)

- 8,0/10 (9 997 ocen) IMDB - 8,6/10 (69 tys. ocen)

- 8,6/10 (69 tys. ocen) Rotten Tomatoes - 94% (krytycy) / 89% (użytkownicy)

- 94% (krytycy) / 89% (użytkownicy) Metacritic - 73/100 (krytycy) / 7,3 (użytkownicy)

Źródło: Games Industry, SteamDB