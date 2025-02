Test obudowy MSI MPG Gungir 300R Airflow - Cztery 120 mm wentylatory, podpórka kart graficznych i ciekawe wzornictwo

Obudowa MSI MPG Gungir 300R Airflow to wysoko pozycjonowany model w ofercie producenta, którego przeznaczeniem są stricte gamingowe zestawy, posiada bowiem kilka ciekawych rozwiązań poprawiających funkcjonalność. Charakteryzuje się również pojemną, estetycznie wykonaną i solidnie wentylowaną konstrukcją, dysponującą czterema 120 mm wentylatorami w komplecie. Teoretycznie posiada więc praktycznie wszystko czego potrzeba graczowi. MSI MPG Gungir 300R Airflow kosztuje jednak prawie 700 złotych, dlatego będzie musiał rywalizować z mocno ufortyfikowanymi Phanteks Eclipse G500A, Fractal Desing North, be quiet! Shadow Base 800DX oraz Lian Li Lancool III. Zobaczymy jak wyjdzie z takiego starcia...

Autor: Sebastian Oktaba

MSI znane jest przede wszystkim z gamingowych płyt głównych i kart graficznych, ale producent intensywnie rozwija także pozostałe gałęzie sprzedażowe m.in. zasilacze, peryferia, nośniki półprzewodnikowe, monitory i obudowy komputerowe. Koncern w powyższych kategoriach zdążył osiągnąć już znaczące sukcesy, chociaż jeszcze niedawno raczej niewielu użytkowników kojarzyło cokolwiek oprócz podzespołów bazowych od Tajwańczyków. Sporo się zmieniło w międzyczasie - dzisiaj można złożyć niemalże kompletne stanowisko na sprzęcie MSI, wyłączając tylko procesor i pamięci RAM. Jeśli natomiast chodzi o obudowy komputerowe, to aktualnie firma posiada w ofercie kilkadziesiąt modeli, wykonanych głównie w formacie ATX i gamingowej stylistyce tzn. łączącej podświetlenie i szklany bok. Pośród tych wszystkich midi-towerów dość wysoko w hierarchii znajduje się recenzowana skrzynka MSI MPG Gungir 300R Airflow.

MSI MPG Gungir 300R Airflow to klasyczna dwukomorowa konstrukcja, która na wyposażeniu posiada cztery 120 mm wentylatory, koncentrator PWM/LED i regulowaną podpórkę kart graficznych (także z podświetleniem).

MSI MPG Gungir 300 występuje w dwóch wariantach, gdzie pierwszy oznaczony symbolem 300R Airflow charakteryzuje się podświetlanymi wentylatorami. Wersja MSI MPG Gungir 300P Airflow pod względem konstrukcyjnym jest bliźniakiem 300R Airflow, ale pozbawionym luminacji na jednostkach chłodzących. Dodatkowo została fabrycznie przystosowana do wertykalnego montażu kart graficznych, zyskując dwa 60 mm i jeden 80 mm wentylator (poza czterema 120-kami). Model 300R Airflow znajdziemy w czarnej i białej kolorystyce, podczas gdy bardziej zachowawczy 300P Airflow jedynie w czarnej. Reszta parametrów i elementów jest zasadniczo identyczna, łącznie z regulowaną oraz podświetlaną podpórką kart graficznych, którą możecie dostrzec na komorze zasilacza. Niewiele obudów posiada podobną funkcjonalność, natomiast MSI uczyniło ze stosunkowo niewielkiego dodatku też pełnoprawny element ozdobny.

MSI MPG

Gungir 300R Airflow MSI MPG

Pano M100R PZ MSI MPG

Gungir 110R Wymiary 505 x 510 x 235 mm 440 x 405 x 235 mm 450 x 430 x 215 mm Waga 10.9 kilograma 11.3 kilograma 7.9 kilograma Front Siatka Szkło Szkło / Plastik Materiały Metal / Szkło / Plastik Metal / Szkło / Plastik Metal / Szkło / Plastik Porty USB 2x USB-A / 1x USB-C 1x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C Format płyt mITX / mATX / ATX / eATX mITX / mATX mITX / mATX / ATX Zatoki 2.5" 6 2 4 Zatoki 3.5" 2 1 2 Zatoki 5.25" - - - Długość GPU 360 mm 375 mm 340 mm Długość PSU 220 mm 200 mm 250 mm Wysokość coolera 175 mm 175 mm 170 mm Fabryczne wentylatory 4x 120 mm 4x 120 mm 4x 120 mm Miejsc na wentylatory 10 10 6 Kontroler obrotów Tak Tak Tak AiO Front / Wnęka / Góra 360 / - / 360 mm - / - / 360 mm 360 / - / 240 mm Wyciszenie - - - Cena 649 zł 499 zł 399 zł

MSI MPG Gungir 300R Airflow mierzy 505 x 510 235 mm jednocześnie ważąc prawie 11 kilogramów, należąc do zdecydowanie cięższych obudów, wykorzystując jako główny budulec stalową walcowaną blachę o grubości 0.8 mm. Swoje dokłada również tafla hartowanego szkła. Podobnie wypada chociażby be quiet! Shadow Base 800DX czy Phanteks Eclipse G500A, które stanowią klasową konkurencję MSI MPG Gungir 300R Airflow. Cztery fabrycznie montowane wentylatory ARGB, każdy o średnicy 120 mm, podpięte zostały do koncentratora PWM/LED. Stylistycznie obudowa wyróżnia się geometrycznie powyginanym frontem, będąc zarazem klasyczną dwukomorową konstrukcją, więc teoretycznie powinna spodobać się większości potencjalnych nabywców. Aktualnie najniższa cena MSI MPG Gungir 300R Airflow wynosi 650 złotych, natomiast wersja w kolorze białym jest przeważnie ponad 50 złotych droższa.