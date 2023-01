Forza Motorsport - nowy materiał z gry prezentuje next-genowe wyścigi dla PC i Xbox Series. Premiera w 2023 roku

Dzisiaj odbył się pierwszy panel Microsoftu z cyklu Developer_Direct, gdzie odwiedzane są studia przygotowujące nowe gry dla Microsoftu. Jedną z potwierdzonych tytułów na dzisiejszym pokazie była Forza Motorsport od studia Turn 10. Ostatni duży pokaz odbył się latem ubiegłego roku i już wówczas materiały z Forzy Motorsport prezentowały wysoki poziom. Nie inaczej jest dzisiaj, a przy okazji dowiedzieliśmy się sporo ciekawych szczegółów na temat nadchodzących wyścigów. Brakuje jednak informacji o dacie premiery...

Twórcy ze studia Turn 10 skupili się dość mocno na technicznych aspektach Forzy Motorsport. Dzięki wykorzystaniu konsol obecnej generacji oraz współczesnych PC, udało się wprowadzić wyścigi na zupełnie nowy poziom, jeśli chodzi zarówno o oprawę graficzną jak również zaawansowaną fizykę, także zniszczeń. W nieco ponad 6-minutowym materiale skupiono się na jednej z tras w afrykańskim Kyalami - będzie to jedno z nowych miejsc, jakie pojawi się w nadchodzącej produkcji. Na premierę mamy otrzymać m.in. 20 zróżnicowanych tras oraz kompletną kampanię dla pojedynczego gracza. Jeśli chodzi o liczbę aut, to na premierę użytkownicy mogą liczyć na blisko 500 pojazdów.

Forza Motorsport ma być produkcją next-genową pełną gębą. Potwierdzono wykorzystanie Ray Tracingu i to nie tylko w odniesieniu do ulepszonych odbić na połyskujących powierzchniach, ale także do globalnego oświetlenia (Ray Traced Global Illumination). Nowa Forza zapewni również pełny cykl dobowy i płynne zmiany pogody, np. ze słonecznej w pochmurną i deszczową. Biorąc pod uwagę bardziej zaawansowaną technologię niż np. w Gran Turismo 7, zmiany pogodowe w produkcji Turn 10 będzie prezentować się bardziej okazale niż w grze Sony. Co ważne i to również potwierdzono - konsola Xbox Series X zapewni rozgrywkę w rozdzielczości 4K, przy stałych 60 klatkach na sekundę i z aktywnym Ray Tracingiem. Tym samym Forza Motorsport może okazać się prawdziwą wizytówką konsoli Microsoftu. Niestety nadal nie określono dokładnej daty premiery. Turn 10 potwierdza jedynie debiut w 2023 roku, co oznacza że na grę możemy poczekać dłużej niż pierwotnie sądziliśmy.

Źródło: Microsoft