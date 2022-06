Forza Motorsport, Diablo IV, Redfall, Scorn oraz Starfield - nowe materiały z konferencji Xbox & Bethesda Games Showcase

Dzisiaj odbyła się długo wyczekiwana prezentacja Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, na którą gracze czekali już od bardzo dawna, tym bardziej że wszyscy byliśmy ciekawi planów Microsoftu na najbliższe miesiące roku. Podczas 95-minutowego pokazu pokazano przede wszystkim mnóstwo materiałów z mniejszych gier, choć nie zabrakło także kilku soczystych kawałków pokroju Forzy Motorsport, Diablo IV czy wyczekiwanego Starfield.

Podczas prezentacji Xbox & Bethesda Games Showcase zaprezentowano szereg mniejszych oraz większych gier. Z najciekawszych warto wymienić nową Forzę Motorsport, Diablo IV, Scorn, Redfall czy Starfield. Wszystkie wymienione tytuły zadebiutują jednak dopiero w 2023 roku.

Jedną z pierwszych gier była Forza Motorsport i trzeba przyznać, że zarówno trailer jak również gameplay prezentują się naprawdę dobrze - pod wieloma względami zapowiada się tytuł dużo lepszy niż debiutujące kilka miesięcy temu Gran Turismo 7. Nowa gra od Turn 10 wprowadzi Ray Tracing w czasie rzeczywistym i to nie tylko w powtórkach, ale również podczas właściwej gry. Nie zabraknie także dynamicznie zmieniającej się pogody oraz znacząco ulepszonego silnika fizycznego dotyczącego zniszczeń pojazdów. Twórcy podczas pokazu pochwalili się, że został on blisko 50-krotnie ulepszony względem wcześniejszych tytułów. Za wysoką jakość oprawy graficznej odpowiada m.in. technologia trójwymiarowej fotogrametrii. Forza Motorsport zadebiutuje wiosną 2023 roku na konsolach Xbox (nie doprecyzowano których) oraz PC.

Podczas prezentacji Microsoftu pojawiły się dwa najświeższe materiały z gry Diablo IV. Potwierdzono piątą i zarazem ostatnią klasę postaci - Nekromantę, a także pokazano najnowszy gameplay, prezentujący umiejętności postaci, otwarty świat, starcia z mniejszymi i większymi (a nawet dużo większymi) potworami czy elementy Endgame'u - lochy i podziemia, w których skrywać się będą coraz to potężniejsze maszkary (ale i lepsze nagrody). Diablo IV zadebiutuje w przyszłym roku na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Gra (przynajmniej na premierę) nie trafi do usługi Xbox (PC) Game Pass.

Xbox & Bethesda Games Showcase rozpoczął się od dość długiego materiału z gry Redfall, czyli jednej z dwóch gier od Bethesdy (wydawcy), która zaliczyła opóźnienie do przyszłego roku. Redfall to strzelanina skupiająca się na rozgrywkach w kooperacji, gdzie trafiamy do fikcyjnego miasta w Stanach, a naszym zadaniem będzie walka z krwiożerczymi wampirami. Materiał wygląda dość przyjemnie, ale na chwilę obecną gra nie wymyśla koła na nowo i próżno tutaj szukać jakichkolwiek rewolucyjnych rozwiązań. Ot szykuje się wciągająca rozwałka dla znajomych. Redfall zadebiutuje na PC oraz konsolach Xbox, również w Game Passie.

Prezentacja Microsoftu była również dobrym momentem na pokazanie świeżych materiałów z gier A Plague Tale: Requiem oraz Scorn. Pierwsza z gier to przygodowa gra akcji, będąca kontynuacją ciepło przyjętego A Plague Tale: Innocence. Scorn to z kolei horror inspirowany twórczością H.R. Gigera. Oba materiały prezentują fragmenty rozgrywki (w A Plague Tale: Requiem uderza bardzo mocny blur nieco dalszych planów) oraz potwierdzają informacje o premierze. O ile Scorn ma zadebiutować 21 października na PC oraz Xbox Series, tak w przypadku pierwszego z tytułów wiemy tylko, że twórcy nadal celują w ten rok. Tego samego dnia co Scorn, do Game Passa trafią także hity od studia Atlus. Gracze mogą liczyć na debiut trzech tytułów z serii Persona: Persona 3, Persona 4 Golden oraz Persona 5 Royal.

W trakcie pokazu Microsoftu, Phil Spancer ogłosił partnerstwo z Kojima Productions, na mocy której konsole Xbox otrzymają najnowszą grę, nad którą piecze sprawuje Hideo Kojima. Podczas prezentacji pojawi się wspomniany artysta i krótko potwierdził współpracę pomiędzy firmami. O samej grze jednak nie dowiedzieliśmy się właściwie niczego konkretnego, prócz informacji że ma to być tytuł jedyny w swoim rodzaju i coś, czego Kojima Productions wcześniej nie zrobiła.

Najwięcej czasu podczas Xbox & Bethesda Games Showcase poświęcono grze Starfield, jednej z najbardziej wyczekiwanych obecnie gier, za którą odpowiada Bethesda Softworks. Przez blisko 15 minut przedstawiono niektóre elementy tj. eksplorację, tworzenie baz, walkę, crafting, tworzenie postaci w rozbudowanym kreatorze czy podróżowanie pomiędzy układami galaktycznymi. Gra na chwilę obecną robi duże wrażenie głównie w kontekście ogromnego rozmachu produkcji. Twórcy przygotowali dziesiątki (a może nawet setki?) różnych planet, na których będzie można wylądować i eksplorować. Planety mają odznaczać się zróżnicowaną fauną i florą. Pokazano również jedną z głównych miejscówek gry - gigantyczne miasto New Atlantis na planecie Jemison. Jeśli tylko gra zaoferują różnorodność w zadaniach, a eksploracja (dość mocno nawiązująca do No Man's Sky) nie będzie nużyć, szykuje się jeden z najciekawszych tytułów, będących nowym IP. Co ciekawe, zarejestrowany na konsoli Xbox Series X materiał oferuje płynność 30 FPS, choć często zdarzają się zauważalne spadki wydajności - można mieć zatem spore obawy o jakość optymalizacji gry. Premiera Starfield w 2023 roku na PC oraz konsolach Xbox Series.

