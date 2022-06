The Last of Us: Part I oficjalnie zaprezentowany. Gra zmierza na konsolę Sony PlayStation 5 oraz komputery PC

Od dłuższego czasu pojawiały się informacje na temat możliwego remake'u gry The Last of Us, utytułowanej produkcji debiutującej pierwotnie na PlayStation 3, a później także na PlayStation 4 (remaster jedynki oraz samodzielnego dodatku Left Behind). W ostatnich dniach częstotliwość plotek się zwiększyła i okazuje się, że nie było to bezpodstawne. Sony nieco przedwcześnie ujawniło szereg informacji na temat nadchodzącej produkcji.

Poznaliśmy w końcu oficjalne szczegóły dotyczące The Last of Us: Part I, czyli remake'u popularnej gry z PlayStation 3. Tytuł zadebiutuje 2 września na PlayStation 5, a w późniejszym czasie - także na PC.

Trailer The Last of Us: Part I (nowy tytuł dla remake'u, o tym również się mówiło od dłuższego czasu) potwierdza, że gra została przygotowana od podstaw z myślą o PlayStation 5. Gra wizualnie ma być dużo bliższa temu co widzieliśmy w dwójce. Również przebudowane zostaną mechaniki rozgrywki, przypominające to co otrzymaliśmy w The Last of Us: Part II. Gra zadebiutuje w kompletnej formule, a więc w zestawie z podstawką oraz wspomnianym dodatkiem Left Behind, w którym wcielamy się w Ellie.

Zwiastun potwierdza również datę premiery, która wyciekła wcześniej do sieci. Tytuł zadebiutuje na PlayStation 5 już 2 września i wygląda na to, że dla osób które nie miały jeszcze okazji zagrać będzie to idealna okazja. O ile przełkną cenę, bowiem w sieci pojawiły się informacje, że The Last of Us: Part I wyceniono na kwotę 70 dolarów. W późniejszym czasie gra pojawi się także na PC. Będzie to kolejny tytuł PlayStation Studios (po Spider-Man oraz Spider-Man: Miles Morales), który zadebiutuje w nadchodzących miesiącach na komputerach. Chociaż mówiło się kiedyś, że TLOU będzie jedną z tych gier, które nigdy nie pojawią się na PC, jak widać nowa polityka Sony sprawia, że prędzej czy później każdy tytuł zjawi się na komputerach.

Źródło: Sony