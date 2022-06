Marvel's Spider-Man Remastered trafi na PC - premiera przygód Petera Pakera nastąpi jeszcze w te wakacje

Jedną z najcieplej przyjętych gier na konsoli PlayStation 4 był Marvel's Spider-Man, który okazał się najbardziej udaną od lat interpretacją przygód Petera Parkera. Gra początkowo trafiła tylko na PlayStation 4 w 2018 roku, po czym dwa lata później doczekaliśmy się remastera dla PlayStation 5, oferującego m.in. lepszej jakości tekstury, obsługę 60 FPS czy wsparcie dla Ray Tracingu. Podczas dzisiejszego State of Play nieoczekiwanie ogłoszono, że zbliża się debiut komputerowej wersji przygód Spider-Mana. Będzie to kolejny tytuł - po Horizonie Zero Dawn, Days Gone czy God of War, który trafi także na komputery osobiste. Co ciekawe na premierę wcale nie będziemy musieli długo czekać.

Sony oficjalnie ogłosiło nadchodzący debiut gry Marvel's Spider-Man Remastered na PC. Głośny tytuł Insomniac Games trafi na komputery już w sierpniu tego roku. Zaoferuje m.in. wsparcie dla natywnej rozdzielczości 4K, nielimitowanej liczby klatek na sekundę czy obsługę Ray Tracingu.

Za komputerową wersje Marvel's Spider-Man odpowiada studio Nixxes, które nie tak dawno temu zostało przejęte przez PlayStation. Będzie to ich pierwszy projekt, w której przenoszą dotychczasowy, konsolowy exclusive na PC. Przypominamy, że Spider-Man Remastered na PS5 dostępny był wyłącznie jako część drogiego wydania Marvel's Spider-Man: Miles Morales - Ultimate Edition. Na razie ogłoszono wyłącznie pierwszą część, ale z pewnością w pewnym momencie i dodatek samodzielny zostanie wydany na PC.

Dobrą wiadomością jest to, że Marvel's Spider-Man Remastered trafi na komputery już 12 sierpnia tego roku, a więc za nieco ponad dwa miesiące. Tym samym gracze, którzy dotychczas nie mieli okazji zagrać w ten tytuł, będą mieli najlepszą możliwą okazję. W grze Peter Parker będzie musiał walczyć z kilkoma kultowymi przeciwnikami, dodatkowo nie zabraknie doskonale zaprojektowanej mechaniki bujania się po ulicach Nowego Jorku (a dokładniej, Manhattanu). Natywna rozdzielczość 4K, Ray Tracing (coś czujemy, że NVIDIA wkrótce potwierdzi DLSS, a AMD być może FSR 1.0 lub nawet FSR 2.0) oraz jeszcze lepsza jakość oprawy graficznej - to wszystko otrzymamy w komputerowej wersji.

