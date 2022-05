Starfield opóźnione – Bethesda podaje nową datę premiery. To niejedyny tytuł studia, który pojawi się z poślizgiem

Kilkanaście dni temu do sieci przedostała się garść informacji od byłego dewelopera ze studia Bethesda. Wspominał on m.in., że gra pt. Starfield "ma się dobrze, choć silnik gry to g*wno". Po tych słowach gracze byli przekonani, że wyznaczona na 11. listopada 2022 roku premiera gry nie jest zagrożona. A jednak. Bethesda wydała bowiem właśnie oświadczenie, zgodnie z którym kosmiczne, wyczekiwane przez wielu RPG akcji zadebiutuje dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku. Co jednak ważne, to niejedyny tytuł, za który odpowiada studio, i który także pojawi się dopiero w 2023. Mowa tu o Redfall - przygotowywanym przez studio Arkane (a wydawanym przez Bathesdę) shooterze z wampirami w roli głównej.

"Zespoły Arkane Austin (Redfall) i Bethesda Game Studios (Starfield) podchodzą bardzo ambitnie do swoich gier, a my chcemy mieć pewność, że w ręce graczy trafią najlepsze, najbardziej dopracowane wersje przygotowywanych przez nie tytułów" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu Bethesdy (poniżej). Na pocieszenie deweloper dodaje, że już wkrótce podzieli się z nami obszernymi materiałami z rozgrywki z obu gier.

Powód przesunięcia nie został więc podany w sposób bezpośredni. Możemy tylko wnioskować, że deweloperzy chcą doszlifować obie gry, by na premierę nie "zjedli" ich recenzenci... yyyy, by na premierę gracze dostali "najlepsze, najbardziej dopracowane wersje" tych gier. Choć z jednej strony zawsze lepiej poczekać, niż otrzymać zabugowaną i niestabilną grę, to z drugiej strony szczególnie rozżaleni mogą być obecnie posiadacze konsol Microsoftu, jako że zarówno Starfield jak i Redfall miały być jednymi z największych xboksowych premier tego roku. A teraz nie pozostaje nam już nic innego, jak tylko wspólnie zaintonować sławetną piosnkę Todda Howarda:

