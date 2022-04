Starfield ma sie dobrze, choć silnik gry niespecjalnie daje radę – zdradza były deweloper ze studia Bethesda

Gra pt. Starfield ma się pojawić na pecetach oraz konsoli Xbox Series X/S już 11 listopada 2022. Ale mimo tak stosunkowo nieodległej daty premiery, o grze wciąż wiemy bardzo niewiele. Na szczęście jak zawsze możemy liczyć na doniesienia nieoficjalne. W tym wypadku na przecieki wprost od byłego pracownika studia Bethesda. Forum Resetera, na którym były deweloper uchylił rąbka tajemnicy o grze, zdołało zweryfikować jego dane, stąd też mamy pewność, że informacje nie pochodzą od przypadkowego internauty z rozbudowaną wyobraźnią. Deweloper, który ukrył się za nickiem Hevy008 generalnie chwali tytuł, dodaje jednak, że "silnik to kawał... g*wna". W szczegóły jednak nie wchodzi.

Starfield to zapowiedziana podczas E3 2018 gra science fiction, która zadebiutuje już 11 listopada 2022 roku na PC oraz konsoli Xbox Series X. Wokół gry tworzy się powoli coraz większy hype nie tylko dlatego, że to w zasadzie pierwsza od 25 lat, zupełnie nowa marka Bathesdy, ale także gra, która w swoich fundamentach przypominać ma inną popularną kosmiczną serię, a mianowicie Mass Effect. Obecnie o fabule Starfield nie wiemy jeszcze zbyt wiele. W zasadzie nasza ciekawość musi zaspokoić się tym, że będzie to gra z otwartym światem dla jednego gracza. Ma mieć także największą dotąd mapę, jaką kiedykolwiek przygotowała Bethesda.

Hevy008 w swoich wypowiedziach na forum Resetera zdradza, że na ten moment gra "ma się bardzo dobrze" i już od początku tego roku, w każdy jeden czwartek w siedzibie Bethesdy odbywają się playtesty. Oprócz tego zdradza, że mechaniki strzelania są "w porządku", jednak latanie jest już "okropne" i nie sprawiało byłemu deweloperowi frajdy. „Jeśli chodzi o to, czy gra zostanie wydana na czas, to na pewno devsi będą się starać. Mają nadmiar zawartości, prawdopodobnie nawet zbyt wiele, więc nie będzie to problemem. Najważniejszą sprawą jest zapewnienie frajdy oraz oczywiście naprawa błędów. (...) Beta odbędzie się latem tego roku i wtedy dopiero obraz gry stanie się naprawdę klarowny” - dodaje były deweloper.

Źródło: Resetera