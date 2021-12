Starfield – Bethesda publikuje nową grafikę z gry. Sugeruje sporą różnorodność lokacji. Co jeszcze wiadomo o produkcji?

Starfield to zapowiedziana podczas E3 2018 gra science fiction, która zadebiutuje już 11 listopada 2022 roku na PC oraz konsoli Xbox Series X. Wokół gry tworzy się powoli coraz większy hype nie tylko dlatego, że to w zasadzie pierwsza od 25 lat, zupełnie nowa marka Bathesdy, ale także gra, która w swoich fundamentach przypominać ma inną popularną kosmiczną serię, a mianowicie Mass Effect. Obecnie o fabule Starfield nie wiemy jeszcze zbyt wiele. W zasadzie nasza ciekawość musi zaspokoić się tym, że będzie to gra z otwartym światem dla jednego gracza. Ma mieć także największą dotąd mapę, jaką kiedykolwiek przygotowała Bethesda.

Bethesda opublikowała nową grafikę koncepcyjną z gry Starfield. Ma ona sugerować zróżnicowane i bogate w zawartość lokacje.

Akcja gry Starfield rozgrywać się będzie w roku XXIV wieku, w niewielkim fragmencie Drogi Mlecznej, oddalonym o około 50 lat świetlnych od Układu Słonecznego. Mamy więc czasy, w których kolonizacja kosmosu stała się faktem, ale sprzyja to także konfliktom. W jeden z takich sporów poparły dwie frakcje - Zjednoczone Kolonie oraz Kolektyw Wolnych Gwiazd. W 20 lat od zawarcia między tymi frakcjami wątpliwego pokoju, ów skrawek Wszechświata wciąż jest pełny niebezpieczeństw. Gracz, jako członek organizacji eksplorującej Drogę Mleczną będzie odkrywał kolejne zagadki tego konfliktu i inne tajemnice ludzkości.

Na tę chwilę o fabule nie wiemy niczego więcej, choć można się spodziewać, że pojawi się tu jakiś przewrotny motyw główny, który będzie pchał historię do przodu. Starfield ma gwarantować przy tym nie tylko misje główne, ale i poboczne, a także kreator postaci. Gra będzie bowiem zawierała również elementy RPG. Przechodząc jednak do meritum newsa - w sieci pojawiła się nowa grafika koncepcyjna z gry (powyżej). Zarówno ona jak i wcześniejsze sugestie dewelopera podpowiadają, że Starfield będzie grą o bardzo zróżnicowanych lokacjach, czego oczywiście powinniśmy spodziewać się po kosmicznych grach eksploracyjnych. Twórca publikując grafikę dodał, że wiele z tych wyjątkowych środowisk będzie bujnych oraz pełnych życia. A poniżej - wszystkie ważniejsze, dotychczas opublikowane materiały dotyczące nadchodzącej gry:

Źródło: PureXbox