Wymagania sprzętowe Forza Motorsport PC oraz informacje na temat poszczególnych wydań gry

Już za kilkanaście dni na rynek trafi jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego - Starfield, który wydawany jest przez firmę Microsoft. Nie będzie to jednak ostatnia gra od Xbox Games Studios, bowiem już w październiku wsiądziemy za kółko jednego z 500 potwierdzonych aut w wyścigowej grze Forza Motorsport. Wielu graczy pokłada ogromne nadzieje w tej grze, jako że względem poprzednich części zdecydowano się na implementację złożonego silnika fizycznego czy technikę śledzenia promieni. Teraz studio Turn 10 opublikowało wymagania sprzętowe wersji PC, dzięki czemu wiemy już jakiego mniej więcej sprzętu potrzeba.

Studio Turn 10 opublikowało wymagania sprzętowe gry Forza Motorsport. Te na szczęście nie są przesadnie wysokie. Ponadto poznaliśmy szczegóły dotyczące poszczególnych wydań wyczekiwanych wyścigów.

Studio Turn 10 opublikowało wymagania sprzętowe na karcie produktu w Steam, dzieląc je na konfigurację minimalną oraz zalecaną (choć bez określania rozdzielczości oraz jakości detali). Minimalne wymagania nie są przesadnie duże, bowiem potrzebujemy m.in. procesorów takich jak Intel Core i5-8400 oraz AMD Ryzen 5 1600. W przypadku kart graficznych, Forza Motorsport zadowoli się układami NVIDIA GeForce GTX 1060 oraz AMD Radeon RX 5500 w duecie z 8 GB pamięci RAM. Warto jednak zrobić porządki na dysku, bo gra wymaga minimum 130 GB wolnej przestrzeni. Wymagany jest również system minimum Windows 10.

Minimalne wymagania Zalecane wymagania Procesor Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i5-11600K

AMD Ryzen 5 5600X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060

AMD Radeon RX 5500 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

AMD Radeon RX 6800 XT Pamięć 8 GB RAM 16 GB RAM Miejsce na dysku 130 GB 130 GB Inne Szerokopasmowe łącze internetowe Szerokopasmowe łącze internetowe System Windows 10 wersja 15063.0 lub nowsza Windows 10 wersja 15063.0 lub nowsza Biblioteki DirectX 12 DirectX 12

Dużo więcej Forza Motorsport wymaga w przypadku zalecanych konfiguracji, ponieważ tutaj rekomendowane jest posiadanie takich modeli kart jak NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti oraz AMD Radeon RX 6800 XT. Dużo mocniejsze mają być także procesory - na liście wymieniane są układy Intel Core i5-11600K oraz AMD Ryzen 5 5600X w parze z 16 GB pamięci RAM. Turn 10 potwierdziło również wydania gry. Forza Motorsport wejdzie do sprzedaży w edycji Standard (349 zł na Steam, opcja gry poprzez Game Pass), Deluxe (449 złotych) oraz Premium Edition (499 zł). Edycje Deluxe oraz Premium otrzymają dostęp do Car Pass z przyszłymi dodatkami DLC. Premium Edition oraz Premium "Add-ons" Bundle (tą ostatnią można dokupić, jeśli np. Standard ogrywamy przez Game Pass lub wcześniej kupiliśmy podstawkę) zaoferują również wcześniejszy dostęp do produkcji - premiera wersji Premium odbędzie się już 5 października, podczas gdy edycje Standard oraz Deluxe zadebiutują 10 października.

Forza Motorsport na premierę będzie obsługiwać techniki skalowania rozdzielczości w postaci NVIDIA DLSS 2 oraz AMD FSR 2.2. Twórcy potwierdzają obecność Ray Tracingu także podczas wyścigów. Nie zabraknie ponadto obsługi HDR (konsole Xbox Series oraz PC) oraz DirectStorage. Komputerowa wersja będzie również oferować funkcję pre-kompilacji shaderów, nielimitowany framerate czy obsługę rozdzielczości wyższych niż 4K.

Źródło: Turn 10, Steam