Ghostrunner 2 - cyberpunkowy slasher nieoczekiwanie stał się dostępny. Twórcy przygotowali niemałą niespodziankę

Polskie studio One More Level udowodniło już, że potrafi stworzyć bardzo udaną produkcję - do takich możemy zaliczyć ich dzieło, jakim jest tytuł Ghostrunner. Gra zadebiutowała pod koniec 2020 roku i do dziś cieszy się świetnymi ocenami oraz sporą popularnością. Kolejna odsłona była więc tylko kwestią czasu. Druga część ma zadebiutować już za moment, natomiast twórcy postanowili, że udostępnią dla graczy wersję demonstracyjną i to na wszystkich platformach.

Ghostrunner 2 ma zadebiutować już 26 października 2023 roku, jednak twórcy postanowili umilić graczom czas oczekiwania i wprowadzili wersję demonstracyjną, aby każdy mógł przetestować grę przed zakupem.

Warto wspomnieć, że pierwsza odsłona Ghostrunnera cieszy się świetną opinią praktycznie na wszystkich dostępnych platformach, z małym wyjątkiem, jeśli chodzi o konsolę Nintendo Switch (średnia ocena "krytyków" na Metascore to 73, a więc trochę niższa niż na innych konsolach - 76 - oraz PC - 81). Gra wprowadzała nas do cyberpunkowego świata, który został zniszczony przez pewne wydarzenia. Ostatek ocalałych jest terroryzowany przez Kluczniczkę, która kontroluje całe miasto z gigantycznej wieży. Wcielamy się więc w bohatera, który ma nadludzkie zdolności i pniemy się po kolejnych piętrach, aby uwolnić ludzi od ciemiężenia. Tytuł oferuje klimatyczną ścieżkę dźwiękową z gatunku synthwave oraz bardzo dynamiczny gameplay. Ghostrunner 2 ponownie zabierze nas w ten sam klimat, jednak cała fabuła będzie toczyć się po roku od wydarzeń z pierwszej części serii.

Oczekiwania względem tytułu są całkiem spore i dość nieoczekiwanie twórcy udostępnili zwiastun wersji demonstracyjnej. Zaraz po tej krótkiej zapowiedzi demo trafiło na platformę Steam, a także do PS Store, skąd już teraz możemy je pobrać i samemu przekonać się, czy druga edycja będzie tak samo udana, co pierwsza. Z pewnością trafienie omawianego dema do Microsoft Store jest kwestią czasu, natomiast w momencie pisania tego newsa jest ono niedostępne dla konsol Xbox Series. Pozostało jedynie wziąć klawiaturę oraz myszkę lub pada w dłoń i przetestować najnowszą produkcję studia One More Level.

Źródło: Steam