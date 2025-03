Ghostrunner 2 wkrótce z zamkniętymi beta testami. Każdy może się do nich zgłosić, ale nie gwarantuje to udziału

Ghostrunner to ciekawy slasher polskiego studia One More Level. Pozycja zasłynęła z dobrych mechanizmów rozgrywki oraz wysokiego poziomu trudności. W przygotowaniu jest także jej kontynuacja – Ghostrunner 2, która może mieć swoją premierę jeszcze w 2023 roku. Twórcy gry zapowiedzieli także beta testy, do których każdy może się zapisać, ale dostęp do nich otrzyma tylko ograniczona grupa chętnych. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie.

505 Games i studio One More Level zapowiedziały zamknięte beta testy gry Ghostrunner 2. Uczestnicy przedsięwzięcia zostaną wynagrodzeni dopisaniem ich nazwisk do listy twórców.

Ghostrunner 2 będzie wierny modelowi rozgrywki pierwszej części, choć doczeka się szeregu usprawnień obejmujących system walki oraz nowe tryby rozgrywki. Sequel ma cechować się także nieliniową konstrukcją poziomów oraz sekcjami, w których wykorzystany zostanie motocykl. Wszystko to w efektownej otoczce cyberpunkowego miasta. Akcja gry będzie toczyła się rok po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części Ghostrunnera.

Twórcy poszukują aktualnie osób chętnych do wzięcia udziału w zamkniętych beta testach gry. W tym celu trzeba wypełnić specjalny formularz udostępniony przez wydawcę. Lista wymaganych informacji nie jest krótka, ale proces rejestracji powinien przebiec sprawnie, jeśli ktoś jest zmotywowany, żeby wypróbować grę przed premierą. W odpowiednich polach chętni muszą między innymi przekonać deweloperów, dlaczego powinni wybrać właśnie ich. Trzeba także wskazać, co najbardziej interesuje danego kandydata w możliwości wcześniejszego wypróbowania tytułu.

Osoby, które przystąpią to zamkniętych beta testów mogą liczyć na nagrodę w postaci umieszczenia ich nazwisk na liście twórców. Raczej nie będzie się to wiązało z wynagrodzeniem pieniężnym, ale uzyskanie wczesniejszego dostępu do gry, wraz ze wspomnianym bonusem, będzie zapewne wystarczająco atrakcyjne dla wielu graczy. Warto odnotować, że zamknięte beta testy będą wiązały się z koniecznością podpisania umowy o zachowaniu poufności (NDA).

Źródło: 505 Games