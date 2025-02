SPRAWL - zapowiedziano retro FPS w cyberpunkowych klimatach nawiązujących do Akiry i Ghost in the Shell

Tematyka krążąca wokół dynamicznych shooterów i cyberpunkowych motywów sprzedaje się w ostatnich latach wprost wybornie. Zespół MAETH pod kierunkiem wydawców z Rogue Games w przyszłym miesiącu wypuszczą pozycję, która może być ciekawym przerywnikiem dla nadchodzących jesienią hitów. A pogodzi potencjalnie zarówno fanów oldschoolowego szybkiego strzelania, jak i futurystycznej atmosfery nawiązującej do gatunkowych klasyków.

SPRAWL pojawi się w sierpniu na pecetach, oferując dynamiczną rozgrywkę w cyberpunkowej otoczce. Twórcy wypuścili zaś nowy zwiastun.

Jak reklamują się sami twórcy, styl rozgrywki w SPRAWL ma nawiązywać do klasycznego Quake'a. Efektowne akrobacje w trakcie kolejnych sekwencji może też nieco przypominać chociażby Ghostrunnera od polskiego studia One More Level, który jest przy tym tożsamy pod kątem gatunkowego rodowodu - brutalnego, cyberpunkowego świata. Dodatkowo pojawi się możliwość spowolnienia czasu, co z kolei budzi skojarzenia z F.E.A.R. - do którego zresztą dopiero co nawiązywał inny dynamiczny tytuł, Trepang2.

Fabuła w SPRAWL pozwoli nam wcielić się w SEVEN, byłą członkini oddziałów specjalnych, teraz ściganą przez swoich ówczesnych przełożonych. Przebijając się przez kolejne przeszkody w postaci nieprzeliczonych oddziałów wroga słyszy niezidentyfikowany kobiecy głos pomagający jej przetrwać. Stylistyka wprost nawiązuje do legendarnych pozycji kształtujących na przestrzeni dekad cyberpunk, takich jak Akira czy Ghost in the Shell. Tym samym pecetowcy dostaną w przyszłym miesiącu całkiem interesującą odskocznię od ogrywania chociażby Baldur's Gate III.

Źródło: DSOGaming