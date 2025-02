Hellboy Web of Wyrd - kultowa postać z komiksów Mike'a Mignoli wkrótce z własną grą. Pierwsze fragmenty rozgrywki

Lipcowe wydarzenie Microsoftu przyniosło kilka całkiem interesujących pozycji - choć w głównej mierze nieco mniejsze tytuły, które mają zawitać przede wszystkim na Xbox Game Passa. Do bardziej rzucających się w oczy tytułów należy oczywiście zapowiedziana już wstępnie nieco wcześniej w tym roku gra w uniwersum Mike'a Mignoli, wybitnego komiksowego rysownika i scenarzysty. Wreszcie otrzymaliśmy wstępny obraz tego, jak wyglądała będzie rozgrywka.

Hellboy Web of Wyrd otrzymał pierwszy materiał zawierający krótki, ale klimatyczny fragment rozgrywki.

Wydawca Good Shepherd Entertainment wypuści grę Upstream Arcade, zespołu znanego dotąd przede wszystkim z West of Dead. Kiedy dokładnie? Na razie nie otrzymaliśmy takowej informacji, więc należy zakładać, że chwilę jeszcze zaczekamy na premierę. Hellboy Web of Wyrd powstanie we współpracy z Dark Horse Comics i samym Mignolą, więc fani pierwowzoru mogą względnie spokojnie czekać na nowe doniesienia. Głosu tytułowemu bohaterowi użyczył Lance Reddick, niedawno zmarły aktor znany z serialu The Wire czy ostatnio kolejnych części Johna Wicka. Mogliśmy go również usłyszeć w obu częściach Horizona od Guerilla Games.

Hellboy Web of Wyrd ma być grą akcji typu roguelike, gdzie nasz niekonwencjonalny światowej sławy ekspert od spraw paranormalnych będzie się mierzył z wieloma niebezpieczeństwami powiązanymi z Butterfly House - osobliwej posiadłości zbudowanej w latach 60. przez okultystę. A jako że celem tego ostatniego jest otwarcie wrót do innego wymiaru, Hellboy będzie miał pełne ręce roboty. Pokaz gameplayu jest naprawdę wstępny, toteż na razie można się domyślać, że czeka nas dość prosta gatunkowa nawalanka, która opierać się będzie na klimacie znanym z komiksów Mignoli. Ale kto wie, być może zostaniemy jeszcze mile zaskoczeni.

Źródło: Xbox