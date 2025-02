Deus Ex - aktor wcielający się w postać Adama Jensena zabrał głos ws. ewentualnej kontynuacji serii

W zeszłym roku marka Deus Ex została przejęta przez Embracer Group. Wywołało to lawinę spekulacji dotyczącą jej przyszłości. Nowy właściciel w ocenie wielu mógł pokusić się o przygotowanie kontynuacji gry lub remastera pierwszej części cyklu z 2000 roku. Niestety na trzecią część nowej trylogii przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać. Wypowiedział się w tej sprawie Elias Toufexis – aktor użyczający głosu głównej postaci z najnowszych odsłon serii.

Deus Ex: Mankind Divided kończy się wielkim cliffhangerem, który sugeruje rychłą premierę trzeciej części potencjalnej trylogii. Do zamknięcia ciągu fabularnego pomiędzy nowszymi odsłonami cyklu, a pierwszą częścią gry z 2000 roku, brakuje najprawdopodobniej jednej gry. Kontynuacja mogłaby je połączyć, ponieważ akcja oryginalnego Deus Ex toczy się w dalszej przyszłości. Firma Square Enix nie była jednak zadowolona z wyników sprzedaży Mankind Divided, więc przygotowanie kontynuacji zostało odłożone na bliżej nieokreśloną przyszłość. Zmienić ten fakt może nowy właściciel marki, czyli Embracer Group. Jeśli ktoś spodziewał się jednak, że premiera nowej odsłony cyklu nastąpi w stosunkowo nieodległej przyszłości, to zapewne rozczarują go niedawne słowa Eliasa Toufexis.

Yeah, as happy as I am to be busy, I wish I was even more busy on a new Deus Ex.

I am not under any NDA for Deus Ex because no one has called me about it. Truly. https://t.co/eup2dSst1r