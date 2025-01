Marvel's Spider-Man 2 - nowy zwiastun gry prezentuje Nowy Jork w przepięknej oprawie graficznej

Niedawno zakończył się pokaz State of Play firmy Sony. Choć według zapowiedzi miał się skupić na produkcjach zewnętrznych developerów, w rzeczywistości nie zabrakło miejsca także na nadchodzącą grę od studia Insomniac Games, czyli Marvel's Spider-Man 2. Ostatni większy materiał pokazano pod koniec maja, w ramach PlayStation Showcase. Dzisiaj z kolei przygotowano nowy zwiastun z fragmentami rozgrywki, który koncentruje się na przedstawieniu Nowego Jorku. Trzeba przyznać, że trailer wygląda bardzo dobrze.

Nowy trailer prezentuje nam przede wszystkim odświeżony Nowy Jork. Teraz, oprócz Manhattanu, będziemy mogli bujać się również po Queens oraz Brooklynie, dzięki czemu ogólny rozmiar mapy gry został niemal podwojony względem poprzedniej części. Jeszcze szybsze poruszanie się po zwiększonym terenie będzie możliwe m.in. dzięki funkcjonalności opisywanej jako Web Wings, która w połączeniu z szybowaniem pozwoli na błyskawiczne poruszanie się po znacznie większych odległościach niż wcześniej. Główny wątek fabularny będzie związany z Kravenem Łowcą oraz Venomem, aczkolwiek zarówno Peter Parker oraz Miles Morales będą mieli swoje własne poboczne zadania fabularne. W przypadku Petera otrzymamy je za pośrednictwem aplikacji Friendly Neighborhood Spider-Man, natomiast Miles zaangażuje się w pomoc uczniom w Brooklyn Visions.

Sam Nowy Jork został zauważalnie poprawiony wizualnie względem jedynki - jest bardziej szczegółowo, z większą liczbą obiektów widocznych na ekranie oraz z przechodniami nieco naturalniej reagującymi na poczynania Pająków na ulicach miasta. Wygląda również na to, że wersja Marvel's Spider-Man 2 prezentowana na State of Play charakteryzuje się lepszą jakością oprawy graficznej niż w majowym gameplayu. Studio Insomniac Games zaprezentowało również kilka ekranów interfejsu z gry, gdzie widzimy m.in. mapę z zaznaczonymi niektórymi aktywnościami pobocznymi. Tych ponownie będzie bardzo dużo, jednak studio obiecuje większą różnorodność. Możemy także dojrzeć ekran z umiejętnościami obu grywalnych Spider-Manów jak również panel wyboru kostiumów. Tych ostatnich będzie naprawdę sporo, bowiem mowa o 65 kombinezonach, wśród których znajdą się zarówno wierne reprodukcje strojów z kart komiksów, jak również całkowicie oryginalne pomysły studia Insomniac Games. Dodatkowo pojawi się funkcja Suit Styles, która pozwoli na odblokowanie alternatywnych odcieni kolorów dla niektórych kombinezonów. Ma to zapewnić ponad 200 sposobów na ubranie Spider-Manów. Gra Marvel's Spider-Man 2 trafi do sprzedaży 20 października 2023 roku i początkowo będzie dostępna wyłącznie na konsoli PlayStation 5.

Źródło: Sony