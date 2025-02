Marvel's Spider-Man 2 z nowym, fabularnym zwiastunem. PlayStation 5 otrzyma limitowany zestaw z motywem z gry

Już w październiku na półki sklepowe trafi gra Marvel's Spider-Man 2 od studia Insomniac Games. Produkcja przygotowywana jest z myślą o konsoli PlayStation 5. Pod koniec maja zaprezentowano pierwszy gameplay z gry, a także ujawniono edycję kolekcjonerską, w skład której wejdzie m.in. 48-centymetrowa figurka przedstawiające starcie Petera Parkera oraz Milesa Moralesa z Venomem. Teraz Sony opublikowało nowy zwiastun fabularny, a także ujawniło limitowaną wersję konsoli PS5 oraz pada DualSense z motywami z gry.

Nowy zwiastun fabularny Marvel's Spider-Man 2 skupia się na prezentacji niektórych z głównych wątków, jakich będziemy świadkami w grze. Peter Parker oraz Miles Morales, dwóch obrońców Nowego Jorku, świetnie radzą sobie jako Spider-Mani, ale ich życie prywatne będzie dużo bardziej skomplikowane. Peter nie radzi sobie ze spłatą kredytu hipotecznego za dom cioci May, z kolei Miles próbuje przygotować esej wstępny na studia. Z kolei praca MJ będzie mocno storpedowana z powodu J. Jonaha Jamesona, który powrócił do Daily Bugle. W międzyczasie do Nowego Jorku trafi Kraven The Hunter, a na domiar złego miasto zacznie terroryzować Venom.

W zwiastunie widzimy m.in. Petera, Milesa, MJ oraz Harry'ego Osborna. Warto zwrócić uwagę na dość mocno zmieniony wygląd przede wszystkim Mary Jane Watson względem poprzedniej gry. Także Peter Parker oraz Miles Morales wyglądają już na starszych niż wcześniej (od wydarzeń z pierwszej gry minęły bodaj dwa lata). W materiale powracają także znajome z jedynki twarze, jak chociażby Norman Osborn oraz Martin Lee aka Mister Negative. Marvel's Spider-Man 2 zadebiutuje na rynku dokładnie 20 października tego roku.

Bliżej premiery gry do sprzedaży wejdzie również limitowana wersja konsoli PlayStation 5 z motywami z gry Marvel's Spider-Man 2. W zestawie tym znajdziemy konsolę, kontroler DualSense oraz kod uprawniający do pobrania gry. Osobno w sprzedaży pojawi się również pad, a także boczne panele by móc je założyć do posiadanej już konsoli. Start zamówień przedpremierowych przewidziany został na 28 lipca, natomiast premiera sklepowa odbędzie się już 1 września. Wraz ze startem pre-orderów poznamy również ceny za poszczególne zestawy.

Źródło: Sony