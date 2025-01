Marvel's Spider-Man 2 zadebiutuje w październiku, ponadto poznaliśmy zawartość edycji kolekcjonerskiej

Nieco ponad dwa tygodnie temu, podczas prezentacji PlayStation Showcase, Sony zaprezentowało pierwszy gameplay z gry Marvel's Spider-Man 2 od studia Insomniac. Podczas poprzedniego pokazu twórcy nie zdecydowali się na ujawnienie dokładnej daty premiery, argumentując że szczegóły dotyczące terminu debiutu zostaną ogłoszone "wkrótce". Wspomniane wkrótce dotarło do nas dużo szybciej niż się spodziewaliśmy, bowiem już w trakcie pokazu Summer Game Fest ogłoszono dokładny dzień premiery.

Marvel's Spider-Man 2 zadebiutuje 20 października 2023 roku. Gra otrzyma wydanie standardowe, edycję Deluxe oraz edycję kolekcjonerską.

Podczas niedawnego pokazu PlayStation Showcase, twórcy ze studia Insomniac jedynie potwierdzili że gra Marvel's Spider-Man 2 zadebiutuje jesienią tego roku. Teraz w końcu poznaliśmy dokładną datę premiery. W trakcie Summer Game Fest ogłoszono, iż premiera kolejnych przygód Petera Parkera oraz Milesa Moralesa odbędzie się 20 października 2023 roku. Tym samym Spider-Man 2 nie wejdzie do bezpośredniego starcia ze Starfieldem (o ile nie dojdzie do kolejnego opóźnienia), ale zamiast tego dostaniemy wyjątkowo bogaty październik. Przypominamy, że w tym samym miesiącu na rynku zadebiutują m.in. Assassin's Creed Mirage (12 października), Alan Wake 2 (17 października) oraz Alone in the Dark (25 października).

Zamówienia przedpremierowe zostaną uruchomione 16 czerwca. Do sprzedaży trafi standardowa edycja gry w wersji pudełkowej oraz cyfrowej (79,99 euro), edycja Digital Deluxe z garścią cyfrowych bonusów (89,99 euro) oraz limitowana edycja kolekcjonerska. W tej ostatniej znajdziemy m.in. statuetkę przedstawiającą Venoma oraz obu Spider-Manów (wysokość 48 cm), steelbook oraz grę w edycji Digital Deluxe (Sony ponownie oferuje w edycji kolekcjonerskiej wyłącznie cyfrową wersję gry). Tą ostatnią wyceniono na 249,99 euro.

Źródło: Sony