Marvel's Spider-Man 2 - twórcy prezentują sylwetkę symbionta. Venom nadchodzi jako przerażający główny antagonista.

Tej jesieni Insomniac Games wreszcie wypuści na konsole PlayStation 5 kontynuację przygód Petera Parkera i Milesa Moralesa. Z racji samej marki oraz dotychczasowej znakomitej passy deweloperów raczej mało kto zastanawia się nad tym, czy czeka nas hit. Prędzej już rozważa się jak wielki i czy będzie to gra roku. A jest na co czekać, bo do gry wejdzie sporo znakomitych, klasycznych złoczyńców z uniwersum - na czele z absolutnym koszmarem człowieka-pająka.

Na łamach Entertainment Weekly zaprezentowano wygląd Venoma w Marvel's Spider-Man 2. Co więcej, opowiedzieli co nieco o złoczyńcy.

Spośród wszelakich nowych atrakcji w drugiej odsłonie serii Insomniaca Venom rysuje się jako pewniak. Nie tylko dlatego, że to istota sama w sobie interesująca, ale na przykład głos podkładać jej będzie nie kto inny, jak Tony Todd - charakterystyczny aktor znany przede wszystkim jako kultowy Candyman. O tym, że symbiont pojawi się w jakiejś przyszłości, wiemy w zasadzie już od zakończenia wątku fabularnego Marvel's Spider-Man, gdy w trakcie sceny po napisach doszło do pewnej sceny wewnątrz posiadłości Normana Osborna.

Twórcy pragną ukazać Venoma jako swoistego anty-Spider-Mana - znane z wcześniejszych historii ucieleśnienie "ciemności, z którą walczy gospodarz". Ma być zupełnie innym typem wroga do pokonania niż Dock Ock z "jedynki", wpływającego w ogromnym stopniu zarówno na Petera, jak i jego bliskich. A pamiętajmy, że spore pole do popisu dostanie jeszcze chociażby Kraven the Hunter i jego ekipa. Na łamach Entertainment Weekly deweloperzy udostępnili przy okazji wygląd przerażającego antagonisty, z którym zmierzą się Parker i Morales.

Źródło: Entertainment Weekly