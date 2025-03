Marvel's Spider-Man 2 umożliwi rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę na konsoli PlayStation 5

Za nieco ponad dwa miesiące do sprzedaży trafi Marvel's Spider-Man 2, będąca (przynajmniej na jakiś dłuższy okres czasu) tytułem ekskluzywnym dla konsoli PlayStation 5. Za produkcję odpowiada studio Insomniac Games, które wcześniej przygotowało grę Ratchet & Clank: Rift Apart. Ostatnia z wymienionych gier oferowała na PlayStation 5 kilka trybów obrazu, w tym Fidelity w 30 klatkach na sekundę (lub 40 FPS-ach, jeśli korzystaliśmy z TV ze złączem HDMI 2.1), Performance RT czy Performance (oba w 60 FPS-ach, ale z różną rozdzielczością). Teraz poznaliśmy szczegóły działania Marvel's Spider-Man 2 na PS5.

Marvel's Spider-Man 2 otrzyma dwa tryby obrazu na konsoli PlayStation 5. Pierwszy zaoferuje rozgrywkę w 4K i 30 klatkach, a drugi w dynamicznie skalowanej rozdzielczości do 4K i w 60 FPS-ach.

Poznaliśmy kolejne szczegóły dotyczące działania gry Marvel's Spider-Man 2 na konsoli PlayStation 5. Studio Insomniac Games zaoferuje przynajmniej (mamy nadzieję, że finalnie dojdzie do nich tryb 40 FPS oraz Performance RT) dwa tryby obrazu. Pierwszy - Fidelity - będzie charakteryzować się rozgrywką w natywnej rozdzielczości 4K, z włączonym Ray Tracingiem oraz dodatkowymi efektami graficznymi. Wszystko to przy zachowaniu 30 klatek na sekundę.



Marvel's Spider-Man 2 zaoferuje Ray Tracing w trybie Fidelity. Śledzenie promieni zostanie wykorzystane m.in. dla ulepszonych odbić

Drugi tryb - Performance - będzie pozbawiony śledzenia promieni oraz dodatkowych efektów graficznych, zaimplementowanych w trybie Fidelity. Jednocześnie wykorzystane zostanie skalowanie rozdzielczości do 4K. Marvel's Spider-Man 2 w tym trybie będzie jednak oferował płynność na poziomie 60 klatek na sekundę. Gracze otrzymają zatem wybór czy wolą grać w lepszej jakości wizualnej, ale w ograniczonym klatkażem, czy też w nieco uboższej wersji graficznej, ale za to ze znacznie lepszą płynnością. Możemy także liczyć na wzorową implementację HDR, do czego Insomniac Games już nas przyzwyczaiło. Marvel's Spider-Man 2 wykorzysta także w pełni możliwości kontrolera DualSense (wibracje, adaptacyjne triggery) oraz dźwięk Tempest 3D Audio. Gra zadebiutuje na rynku dokładnie 20 października.

Źródło: Insider Gaming