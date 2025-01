Gran Turismo Sport - rozgrywka w trybie online dobiegnie końca. Twórcy zapowiedzieli datę zamknięcia serwerów

Gra Polyphony Digital liczy sobie już blisko sześć lat, ale w dalszym ciągu twórcy podtrzymywali ją przy życiu, i to pomimo wejścia na rynek Gran Turismo 7. Jest to dość specyficzny tytuł na tle całej serii, bo mocno odchodzący od klasycznej formuły. Pierwsze lata nie przyniosły zbyt wielu sukcesów, dopiero z czasem zyskano pewną grupę graczy. Ewidentnie jednak przychodzi powoli czas na zwijanie interesu - a przynajmniej w pewnym istotnym zakresie.

Serwery w Gran Turismo Sport zostaną zamknięte 31 stycznia 2024 roku. Potem pozostanie już tylko możliwość rozgrywek offline.

Już od 1 grudnia w sklepie PlayStation nie będzie można kupować pakietów zawartości Scapes, a także wyzwań czasowych Lewisa Hamiltona, więc październik i listopad będą ostatnimi miesiącami, w których pojawi się możliwość nabycia. Po 31 stycznia przyszłego roku twórcy zablokują możliwość korzystania z wszelkiego rodzaju eventów związanych z sezonami, lobby, wyścigów z innymi graczami i wszelakiego rodzaju społecznościowych funkcji. Zamknięty zostanie m.in. sklep milowy czy, co oczywiste, dostęp do trofeów wymagających bycia online.

Co ciekawe, sami deweloperzy - który od teraz zajmą się już przede wszystkim rozwijaniem Gran Turismo 7 na PS4 i PS5 - zaznaczają, że nie jest to definitywny koniec całej gry. Kto kiedykolwiek grał w Gran Turismo Sport, mógłby przecież właśnie tak stwierdzić, jako że dotąd tryby związane z internetowym połączeniem były absolutnym rdzeniem rozgrywki, poza którymi wiele zrobić się nie dało. Ale Polyphony Digital ma jednak przygotować na pożegnanie wszystko tak, by w wyzwania czy dokupioną uprzednio zawartość dało się grać offline. Odrębną kwestią jest rzecz jasna to, czy coś takiego będzie dla nas miało sens.

Źródło: WCCFtech