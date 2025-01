EA Sports WRC - Codemasters z dłuższym materiałem z rozgrywki. Dokładna prezentacja kluczowych trybów w grze

Electronic Arts dość mocno rozkręca swój sportowy dział w tej finalnej fazie 2023 roku. Rozpoczyna się bowiem nie tylko zupełnie nowy rozdział piłkarskiej serii, ale także istotna nowość w segmencie rajdowym. Codemasters pracowało w pocie czoła nad najnowszą odsłoną swojej gry z przemianowanym już tytułem i na początku listopada zobaczymy, na co ich obecnie stać. A na razie możemy przyjrzeć się prezentowanym materiałom.

Deweloperzy zaprezentowali nowe wideo, na którym koncentrują się na trybach w EA Sports WRC - od karierę po multiplayer.

Jak można było się spodziewać, absolutnym rdzeniem rozgrywki będzie tradycyjny model kariery. Rozpoczynamy od stworzenia własnego zespołu w wybranej klasie WRC, po czym bierzemy się za realizowanie postawionych celów. W ten sposób stopniowo gromadzimy coraz większe fundusze, pozwalające nam w przyszłości kupować lepsze wozy, zatrudniać kolejnych członków zespołu, no i gromadzić nagrody za osiągane sukcesy, by koniec końców stworzyć najlepszą ekipę w WRC. Ale to zaledwie wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o przygotowywane atrakcje.

Warto zwrócić uwagę na chociażby tryb Builder, pozwalający na zaprojektowanie własnego samochodu rajdowego, dopasowując jego poszczególne części do naszego stylu jazdy i pracując nad wyglądem zewnętrznym. Pojawia się też obiecujący tryb dający nam możliwość brania udziału w kultowych momentach tego sportu - co dla jego fanów może być nawet atrakcją numer jeden. EA Sports WRC obfituje również w masę innych opcji, w tym czasowe wyzwania, tryb treningowy i oczywiście multiplayer. Szykuje się zatem niezwykle rozbudowana odsłona.

Źródło: Electronic Arts (Youtube)