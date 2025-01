EA Sports WRC - nadchodzi nowa gra rajdowa. Electronic Arts wypuszcza zwiastun i dzieli się pierwszymi szczegółami

Codemasters długo kazało nam czekać na kolejny tytuł ze swojej stajni, ale wygląda na to, że już tej jesieni będziemy mogli go sprawdzić. Pierwotnie miało to być po prostu DiRT Rally 3.0, jednak przejęcie z rąk Nacon licencji Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC) zmieniło nieco sytuację w tym względzie. Electronic Arts podzieliło się wstępnymi informacjami, a niedługo pojawi się możliwość obejrzenia pierwszych dłuższych materiałów związanych z rozgrywką.

EA Sports WRC pojawi się już 3 listopada, na razie zaś Electronic Arts udostępniło pierwszą zapowiedź.

Electronic Arts obiecuje, że ta swojego rodzaju kontynuacja DiRT Rally będzie największym projektem w historii doświadczonej i zasłużonej ekipy z Codemasters. Do premiery pozostało już mniej niż dwa miesiące, więc zdecydowanie się na rozpoczęcie promowania nowego otwarcia serii przyszło stosunkowo późno. Ale przypuszczalnie powinniśmy za to spodziewać się odpowiednio intensywnej kampanii. Już teraz zresztą fani mogą odliczać godziny, bowiem twórcy przygotowują znacznie dłuższą prezentację.

Tym samym sprawdzają się doniesienia informatorów co do daty premiery, sama gra zaś wyjdzie na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Nie ma zatem specjalnego zaskoczenia w tym względzie i Codemasters dołącza do deweloperów, którzy odpuścili sobie coraz to bardziej karkołomne próby przeniesienia gry na sprzęty poprzedniej generacji. A sama pozycja wygląda na razie całkiem obiecująco. W szczególności atrakcyjnie zapowiada się kwestia wspomnianej licencji.

Źródło: Electronic Arts (Youtube)