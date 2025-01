Wszystkie gry z serii FIFA zostały usunięte z cyfrowej dystrybucji. Fanom wirtualnej piłki nożnej zostanie już tylko EA Sports FC 24

Jak wszyscy doskonale wiemy, seria FIFA przechodzi właśnie do historii. Zeszłoroczna odsłona z numerkiem "23" była ostatnią, a lada moment wszyscy będą mieli okazję zapoznać się z EA Sports FC 24, czyli de facto kolejną piłkarską grą od tego samego studia, lecz już pod innym tytułem. Rozczarowani będą jednak ci, którzy chcieliby którąś z poprzednich odsłon np. w promocyjnej ofercie. Okazuje się, że żadnej FIFY nie można już kupić cyfrowo.

Z cyfrowych sklepów zniknęły konkretnie odsłony FIFA od 14 do 23 (jedyne pozostające do tej pory w sprzedaży). Od teraz wspomniane tytuły można jeszcze nabyć w formie klucza w niektórych internetowych sklepach, a także gdzieniegdzie w wersjach pudełkowych. Co jednak najistotniejsze, wcale nie oznacza to, że od teraz nie będzie można w ogóle grać w poprzednie gry FIFA, jeśli ma się je w swojej bibliotece. Warto dodać, że na ten moment pozostaje jeszcze jeden "legalny" sposób na zagranie w dwie ostatnie odsłony. Za pośrednictwem usługi EA Play nadal można ograć FIFĘ 22 i FIFĘ 23, a miesięczna subskrypcja kosztuje 14,99 zł.

Gry z serii FIFA zniknęły z cyfrowych sklepów zapewne ze względów licencyjnych. EA Sports nie ma już praw do używania tej nazwy, natomiast w przyszłości seria i tak powinna powrócić - tyle tylko, że będzie za nią odpowiedzialne całkiem inne studio. To oznacza, że fanom wirtualnej piłki nożnej zostanie tylko gra EA Sports FC 24, która już 29 września ma swoją oficjalną premierę. Pierwsze recenzje na szczęście są bardzo pozytywne. Ci, którzy mieli okazję zagrać w nowe dzieło studia EA Sports chwalą odmieniony gameplay, nowe animacje piłkarzy, a także liczne nowości w trybie kariery.

Źródło: @MauroNL3