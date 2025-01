Mario vs. Donkey Kong zadebiutuje na Nintendo Switch. Przyszłe premiery na konsoli ogłoszone

Jesteśmy świeżo po zakończeniu wrześniowego wydarzenia Nintendo Direct, w którym to firma pokazała nadchodzące tytuły zmierzające na przenośną konsolę Nintendo Switch, jak również inne nowości dotyczące całej firmy. Pokaz gier obejmował wręcz mnóstwo tytułów, z których wiele będzie prawdziwą gratką dla fanów gier od Big N. Do najciekawszych z nich z pewnością można zaliczyć ulepszony port z Nintendo Game Boya Advance, czyli Mario vs. Donkey Kong.

Nintendo Direct przewidziane na wrzesień 2023 rok właśnie się skończyło. Na wydarzeniu mieliśmy okazję zobaczyć kolejne tytuły zmierzające na konsolę Nintendo Switch. Fani powinni być zadowoleni.

Całe wydarzenie trwało mniej więcej 40 minut, natomiast Nintendo nie dało się nudzić widzom, ponieważ co chwilę prezentowane były nadchodzące nowości. Zapowiedziano całkiem sporo tytułów, choć nie wszystkie należą do autentycznie nowych - część z nich, to po prostu remaki udanych gier z przeszłości. Do takich tytułów można zaliczyć wspomnianą grę Mario vs. Donkey Kong. Produkcja, która początkowo ukazała się na konsoli Nintendo Game Boy, z czasem trafiła także na odsłonę Advance i oferowała już dużo więcej, przy zachowaniu klimatu pierwszej części. Tym razem będziemy mieli do czynienia z niemal identycznym zabiegiem. Gra prezentuje się dużo lepiej, jednak mechaniki i cały gameplay pozostały takie same. Sporym minusem może się okazać jedynie fakt, że gra zadebiutuje dopiero na początku przyszłego (2024) roku.

Zapowiedziano także zupełnie nową grą, w której bohaterką dla odmiany będzie księżniczka Peach - Princess Peach: Showtime! Tytuł nie ma zbyt skomplikowanej fabuły (jak większość od Big N), natomiast zaimplementowano w nim sporo ciekawych mechanik. Księżniczka może zmieniać swoją formę i zyskiwać nowe umiejętności. Z czysto technicznego punktu widzenia będzie to kolejna platformówka, która mimo wszystko powinna być równie udana, co wersje z Mario w roli głównej. Warto wspomnieć, że w marcu 2024 roku Nintendo planuje otworzyć swoje muzeum, natomiast nie zdradzono zbyt wielu szczegółów. Abonenci Nintendo Online będą mogli za darmo zagrać w F-ZERO 99 - prosta gra wyścigowa w stylu retro, w której weźmie udział tytułowych 99 graczy. Konferencja skupiła się także na grach innych producentów - wszystkie z nich wraz z datami premiery znajdziemy poniżej.

Mario vs. Donkey Kong - 16 lutego 2024 roku

- 16 lutego 2024 roku Super Mario RPG Remake - 17 listopada 2023 roku

- 17 listopada 2023 roku F-ZERO 99 - 14 września 2023 roku (za darmo dla posiadaczy Nintendo Online)

- 14 września 2023 roku (za darmo dla posiadaczy Nintendo Online) Princess Peach: Showtime! - 22 marca 2023 roku

- 22 marca 2023 roku Prince of Persia: The Long Crown - 18 stycznia 2024 roku

- 18 stycznia 2024 roku Another Code: Recollection - 19 stycznia 2024 roku

- 19 stycznia 2024 roku Tomb Raider I-III Remastered - 14 lutego 2024 roku

- 14 lutego 2024 roku Luigi's Mansion 2 HD - 2024 rok

- 2024 rok Contra: Operation Galuga - 2024 rok

- 2024 rok SaGa Emerald Beyond - 2024 rok

- 2024 rok Eastward: Octopia - końcówka 2023 roku

- końcówka 2023 roku Among Us (nowa mapa) - październik 2023 roku

- październik 2023 roku Unicorn Overlord - 8 marca 2024 roku

- 8 marca 2024 roku Paper Mario: The Thousand-Year Door - 2024 rok

- 2024 rok Bandle Tale: A League of Legends Story - 2024 rok

- 2024 rok Song of Nunu: A League of Legends Story - 1 listopada 2023 roku

- 1 listopada 2023 roku Splatoon 3: Expansion Pass – Side Order (dodatek) - 2024 rok

- 2024 rok Dave the Diver - 26 października 2023 roku (demo dostępne)

- 26 października 2023 roku (demo dostępne) Horizon Chase 2 - 14 września 2023 roku

- 14 września 2023 roku WarioWare: Move It! - 3 listopada 2023 roku

- 3 listopada 2023 roku Detective Pikachu Returns - 6 października 2023 roku

- 6 października 2023 roku Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 23 kwietnia 2023 roku

