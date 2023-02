Nintendo Direct - znamy listę nadchodzących tytułów oraz nowości dla subskrybentów NSO

Nintendo Direct to seria transmisji, podczas których zapowiadane są nowości oraz nadchodzące gry na konsole od Big N. Ilość informacji, jaką udało się przekazać firmie podczas wczorajszego 44 minutowego livestream-u, jest naprawdę imponująca. Nintendo nareszcie zapowiedziało sequel fenomenalnej pierwszej części Zeldy, długą listę nadchodzących gier oraz zmiany dla tych, którzy subskrybują Nintendo Switch Online.

8 lutego 2023 roku odbyło się wydarzenie Nintendo Direct. Lista nadchodzących gier i nowości od Big N jest całkiem pokaźna.

Od ostatniej prezentacji Nintendo Direct minęło prawie 5 miesięcy. W tym roku firma zaprezentowała sporo nowości i zwiastunów nadchodzących gier. Dość długo Nintendo kazało sobie czekać na informacje dotyczące sequela uwielbianej przez wszystkich gry "The Legend of Zelda: Breath of The Wild". Nowy trailer "The Legends of Zelda: Tear of The Kingdom" to nie wszystko. Aż do 19 lutego z okazji nadchodzącej gry, pierwsza część Zeldy na stronie Nintendo dostępna jest teraz za niecałe 180 zł (39,99 dolarów). Zarówno fizyczna, jak i cyfrowa wersja kosztuje tyle samo. Jednak żeby nie było aż tak kolorowo, cena nadchodzącej drugiej części wynosi niemal 310 zł (70 dolarów), jeśli zechcemy nabyć ją w pre-orderze.

Save now on the Legend of #Zelda: Breath of the Wild. Discover Hyrule and see how the story began before the Legend of Zelda: Tears of the Kingdom game launches on May 12!



Offer ends 2/19 at 11:59 p.m. PT

https://t.co/Kf1VpT17XF pic.twitter.com/IxoS69bgBD — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 9, 2023

Dość dużym zaskoczeniem była zapowiedź Metroid Prime Remastered. Nie dość, że otrzymaliśmy zwiastun, to gra tuż po wydarzeniu była dostępna do pobrania. Fizyczna kopia będzie do kupienia od 22 lutego, jednak już teraz w kwocie ~180 zł (39,99 dolarów) otrzymujemy bardzo poprawioną graficznie odsłonę tej udanej gry. W sieci pojawiło się już porównanie, jak wygląda "Remastered" w stosunku do wersji na GameCube'a oraz Wii. Co ciekawe gra działa w stabilnych 60 fps-ach i przez niektórych jest określana jako "jeden z najlepszych remasterów, w jakie mieli możliwość zagrać".

Kilka lat temu Big N zapowiedziało grę, która właśnie została zaprezentowana - Pikmin 4. W tę strategię czasu rzeczywistego zagramy już 21 lipca tego roku. Oczekiwania graczy co do gry są dość spore, jednak nie ma się co dziwić - wszystkie poprzednie części cieszyły się dość sporą popularnością i uznaniem wśród graczy. Na całym wydarzeniu, które trwało trochę ponad 40 minut zostało zapowiedzianych naprawdę wiele gier i Expansion Pass-ów takich jak:

Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass DLC

Samba de Amigo: Party Central

Fashion Dreamer

Dead Cells: Return to Castlevania DLC

TRON: Identity

Ghost Trick: Phantom Detective

DECAPOLICE

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Splatoon 3: Expansion Pass DLC

Disney Illusion Island

Fire Emblem Engage Expansion Pass DLC

Harmony: The Fall of Reverie

OCTOPATH TRAVELER II

We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie

Sea of Stars

Omega Strikers

Etrian Odyssey Origins Collection

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Master Detective Archives: RAIN CODE

Baten Kaitos I & II HD Remaster

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

PROFESSOR LAYTON and The New World of Steam

Mario Kart 8 Deluxe – Booster Course Pass DLC

Minecraft Legends

Blanc

Mega Man Battle Network Legacy Collection

Have a Nice Death

WBSC eBASEBALL: Power Pros

Disney Dreamlight Valley

Tales of Symphonia Remastered

Od teraz posiadając subskrypcję Nintendo Switch Online, będziemy mogli zagrać w gry z retro konsol GameBoy, GameBoy Color oraz GameBoy Advance. Smutna wiadomość, że gry z GameBoy Advance będą wymagać dodatkowo Expansion Pass. Choć znając Nintendo, nie powinno to aż tak zaskakiwać. W pakiecie rocznym koszt obu usług to 170 zł. Wracając jednak do samych tytułów - oczywiście ich lista będzie systematycznie powiększana, jednak na ten moment na konsolach GameBoy oraz GameBoy Color dostępne są:

Tetris

Super Mario Land 2: Six Golden Coins

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

Gargoyle’s Quest

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark: The New Nightmare

Metroid 2: Return of Samus

Wario Land 3

Kirby’s Dream Land

Z kolei na GameBoy Advance są to:

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

Mario Kart Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

The Legend of Zelda: The Minish Cap

WarioWare Inc.: Mega Microgames!

Kuru Kuru Kururin

Źródło: The Verge