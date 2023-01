Wielki powrót E3 bez fanfar. Microsoft, Nintendo i Sony nie wezmą udziału w tegorocznych targach E3

Electronic Entertainment Expo, znane lepiej jako E3, było swego czasu jedną z największych imprez branży elektronicznej rozrywki. Najwięksi wydawcy organizowali swoje pokazy, dziennikarze mieli okazję zobaczyć najświeższe produkcje w akcji, a gracze ekscytować się zwiastunami nowych odsłon swoich ulubionych serii. W ostatnich latach E3 traciło jednak na znaczeniu w wyniku nieobecności EA czy Sony, a także wybuchu pandemii. Tegoroczna edycja mająca być wielkim powrotem, a finalnie może okazać się rozczarowaniem.

E3 2023 traci na atrakcyjności i znaczeniu. Microsoft, Nintendo i Sony nie wezmą udziału w czerwcowej imprezie.

Kiedy w 2019 roku Sony rezygnowało z udziału w E3, wiele osób wieściło koniec jednej z największych imprez dedykowanej grom wideo. Tamta edycja targów skończyła się w miarę pozytywnie, ale rok później nadszedł cios w postaci pandemii. Organizatorzy byli zmuszeni odwołać wydarzenie. Rok później, udało się zorganizować E3 w wersji cyfrowej, aczkolwiek zachwytów nie było. W zeszłym roku impreza ponownie została anulowana. W bieżącym roku miał nastąpić wielki powrót E3 w nowej formule. Dzięki doniesieniom IGN dowiedzieliśmy się, że Microsoft, Nintendo i Sony nie zamierzają brać udziału w imprezie. Wobec tego można przypuszczać, że targi E3 w tym roku po raz kolejny będą miały nieco bardziej kameralny charakter niż mogliby sobie życzyć organizatorzy.

Chociaż nieobecność Nintendo i Sony nie jest zaskakująca, gdyż obie firmy mają swoje wydarzenia Nintendo Direct i State of Play / PlayStation Showcase, to brak Microsoftu już może dziwić, zwłaszcza że Xbox zapowiedział letnią prezentację gier w Los Angeles. Co więcej, w ramach wywiadu z IGN Phil Spencer stwierdził, że ,,E3 jest wygodne zarówno dla konsumentów, jak i prasy" oraz ,,pokaz odbędzie się w terminie pasującym dziennikarzom i graczom wizytującym targi E3". Wygląda na to, że duzi wydawcy wolą odciąć się od zbiorczego wydarzenia na rzecz własnych konferencji. Jak wpłynie to na jakość E3 2023, zapewne przekonamy się 16 czerwca, kiedy zakończy się impreza.

Źródło: IGN