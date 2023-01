Xbox potwierdza, że powróci do Los Angeles na coroczną letnią wystawę. Nie ma jednak pewności, czy chodzi o E3

Xbox potwierdził, że powróci do Los Angeles na coroczną imprezę pokazową. Potwierdził także samodzielny showcase dla Starfield, który został ogłoszony na początku tego roku. Ostatni raz taki pokaz został zorganizowani w 2019 roku. Następnie flagowe wydarzenia związane z grami, takie jak Summer Game Fest, E3 (Electronic Entertainment Expo) i PlayStation State of Play, przestawiły się na wydarzenia online.

E3 nie jest wspomniane z nazwy, co oznacza, że może to być inny showcase, który odbywa się mniej więcej w tym samym czasie co E3 w Los Angeles.

„Jak już wcześniej ogłosiliśmy, aby poświęcić odpowiednią ilość czasu na głębokie zanurzenie się w Starfield Bethesda Game Studios, trwają prace nad samodzielnym pokazem. Ponadto nasze zespoły ciężko pracują i nie mogą się doczekać, aby podzielić się z naszymi fanami jeszcze większą ilością tego, co nastąpi w dalszej kolejności, kiedy wrócimy do Los Angeles na nasz coroczny pokaz już tego lata” - możemy przeczytać na stronie news.xbox.com. Warto zauważyć, że nie wspomnieli o E3 (Electronic Entertainment Expo) z nazwy, co oznacza, że może to być inny showcase, który odbywa się mniej więcej w tym samym czasie co E3 w Los Angeles.

Istnieje również Summer Game Fest, cyfrowy showcase, który zostanie zorganizowany przez Geoffa Keighleya na kilka dni przed E3. Ani Summer Game Fest, ani E3 nie potwierdziły, którzy wydawcy i deweloperzy wezmą udział w nadchodzących wydarzeniach. Electronic Entertainment Expo powróci jednak po długiej przerwie z fizycznym pokazem, który potrwa od 13 do 16 czerwca. Nadchodząca impreza zostanie zorganizowana przez ReedPop, organizatora, który przejął obowiązki prowadzenia od Entertainment Software Association. Summer Game Fest natomiast odbędzie się w formacie live show w Kalifornii. Oczekuje się, że pełne szczegóły dotyczące jego formatu zostaną ogłoszone w nadchodzących miesiącach.

