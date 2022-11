Xbox przygotował akcesorium dla swoich kontrolerów, o jakim nie śniło się filozofom

Gracze przyzwyczajeni są do najdziwniejszych akcesoriów gamingowych. Do samych tylko kontrolerów można dokupić nakładki na analogi, efektowne przewody, ładowarki czy stojaki. A co powiecie na... ubranko? Tak... zaraz po mini lodówce sygnowanej logiem Xboksa, przyszła pora na nowe niecodzienne akcesorium Amerykanów. Ubranka (a dokładniej pisząc - bluzy z kapturem) pojawiły się w oficjalnym sklepie producenta w cenie 115 złotych.

Xbox Mini Controller Hoodie - jak nazwano ów gadżet - przygotowano w dwóch wersjach kolorystycznych - białej oraz czarno-zielonej, a także w jednej wersji rozmiarowej (no shit, Sherlock). Wysyłka do Polski jest jak najbardziej możliwa, stąd najwięksi gamingowi entuzjaści także mogą skorzystać z oferty. Bluza powinna być wówczas dostarczona w czasie 2-3 tygodni. Jak się okazuje, zainteresowanie gadżetem jest tak spore, że obecnie czarno-zielona wersja została już wyprzedana (nie wiadomo, czy będzie kolejny nakład).

Bluza jaka jest - każdy widzi. Posiada zamek błyskawiczny oraz rękawki, w których mieszczą się chwyty kontrolera. Całość wykonana jest w stu procentach z poliestru, a jeśli akcesorium jednak nam się nie spodoba, to mamy klasycznie 30 dni na darmowy zwrot bez podawania przyczyny. Cóż, na świecie istnieją dużo bardziej osobliwe rzeczy niż Xbox Mini Controller Hoodie, ale na usta ciśnie się jednak ironiczne: na święta podaruj swemu kontrolerowi coś wyjątkowego...

Źródło: Xbox