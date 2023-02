Nintendo Switch stało się trzecią najlepiej sprzedającą się konsolą w historii, wyprzedzając nawet konsolę marki Sony

Nintendo Switch jest oficjalnie trzecią najlepiej się konsolą do gier w historii, wyprzedzając jedną ze swoich najbardziej rozpoznawalnych konsol - GameBoya. Co ciekawe 9 spośród 10-ciu najlepiej sprzedających się konsol są konsole z Japonii. Jedyną konsolą spoza kraju kwitnącej wiśni jest Xbox 360. Dodatkowo Nintendo potwierdza na ten rok premierę kilku ekskluzywnych gier na swoją platformę.

Nintendo ogłosiło, że ich konsola Switch sprzedała się do tej pory w 122 milionach egzemplarzy co sytuuje ją jako trzecią najlepiej sprzedającą się konsolą w historii, wyprzedzając w ostatnim czasie takie hity sprzedażowe jak Sony PlayStation 4 i Nintendo GameBoy. Warte odnotowania jest, że pierwsze miejsce jeśli chodzi o ilość sprzedanych konsol zajmuje Sony PlayStation 2 ze sprzedażą na poziomie 157 milionów sztuk, tuż za drugą generacją konsoli Sony zajmuje inna konsola z Japonii Nintendo DS z wynikiem 154 milionów egzemplarzy.

Nintendo Switch którego premiera nastąpiła 6 marca 2017 roku jest najlepiej sprzedającą się konsolą stacjonarną koncernu z Kioto, mając jednocześnie możliwość używania jako handhelda co niewątpliwie wpływa pozytywnie na stały, wysoki poziom sprzedaży zarówno gier i samych konsol. Co ciekawe bezpośredni poprzednik Switcha, Wii U był jedną z największych porażek sprzedażowych Nintendo w historii sprzedając się w liczbie zaledwie 13,5 miliona sztuk.

Należy jednak pamiętać sprzedaż konsoli Switch spada, sprzedaż w 2022 roku była o 21% niższa w stosunku do 2021 roku. Żeby utrzymać zainteresowanie konsolą Nintendo planuje w 2023 premiery kilku nowych gier Kirby's Return to Dream Land Deluxe (24 luty), Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (17 marzec), niewątpliwie na ten moment najbardziej oczekiwanym tytułem na Switcha jest planowana na 12 maja tego roku The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, w dalszej części roku ma się pojawić również Pikmin 4 (bez dokładnej daty premiery). Może Nintendo pokaże coś nowego na Nintendo Direct który ma odbyć się już dzisiaj o godzinie 23:00 polskiego czasu. Będziecie oglądać?

