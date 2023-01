Problem z "driftującymi" Joy-Con'ami w Nintendo Switch nareszcie rozwiązany, jednak nie dzięki producentowi konsoli

Jeśli jesteś posiadaczem Nintendo Switch, na pewno znasz problem "driftowania" gałek analogowych w kontrolerach. Po wielu latach tego problemu i braku satysfakcjonującej odpowiedzi od samego Big N - nareszcie mamy rozwiązanie. Firma nazywająca się Gulikit stworzyła zestaw zamienników i obiecuje, że problem zniknie raz na zawsze. Patrząc na specyfikację produktu, wszystko na to wskazuje.

Zamienniki gałek analogowych od firmy Gulikit mogą na dobre wyeliminować problem z "driftowaniem" kontrolerów Nintendo Switch. Wszystko dzięki zbudowaniu ich w oparciu o czujnik Halla.

Do tej pory praktycznie każdy posiadacz konsoli Nintendo Switch musiał co jakiś czas wymieniać gałki analogowe w kontrolerach ze względu na wspomniany problem z "driftowaniem". Niewątpliwym plusem w całej tej sytuacji jest to, że można za darmo odesłać uszkodzone Joy-Con'y do Nintendo. Jednak usterka powróci prędzej czy później. Nie została ona rozwiązana nawet przy nowej wersji OLED. Na czym polega problem? Najprościej ujmując - gałki analogowe odczytują fałszywy sygnał, że zostały poruszone w którymś kierunku. Grając np. w Mario Kart 8, pojazd może nam stale skręcać w jednym kierunku, co uniemożliwia zabawę. Jednak dlaczego w ogóle tak się dzieje?

Jednym z powodów jest to, że Joy-Con'y używają potencjometrów. Niestety ta technologia powoduje, że gałki zużywają się z czasem, co skutkuje nieprawidłowymi odczytami, które sprawiają, że kontrolery zachowują się jak opętane. Choć może to zamierzona funkcja dla leniwych graczy, którym znudziło się konwencjonalne używanie kontrolerów ;) I właśnie tutaj z pomocą przychodzi firma Gulikit. W ich zamiennikach używane są czujniki efektu Halla - te same co w kontrolerach Saturn 3D czy Dreamcast z lat 90. Zasadniczo czyni je to odpornymi na problem "driftowania". Jak donosi iFixit - czujniki wykorzystują magnesy do wykrywania ruchu z gałki analogowej, co oznacza, że żaden z elementów nie ociera się i nie zużywa, jak to ma miejsce w oryginalnych Joy-Con'ach.

Zamienniki dostępne są w serwisie Amazon za niecałe 150 zł. Oczywiście decydując się na zakup, sami będziemy musieli je wymienić. Cały zestaw zawiera jednak komplet potrzebnych narzędzi do wymiany, a z własnego doświadczenia wiem, że taka wymiana nie jest wcale trudna. Opinie na Amazonie są w większości bardzo pozytywne, choć niektórzy zauważają, że po wymianie dostrzegalna jest minimalna szczelina, przez którą może wpadać kurz. Gdyby się ktoś zdecydował jednak na wymianę, poniżej filmik instruktażowy.

Źródło: The Verge