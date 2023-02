Uwielbiana przez graczy Zelda: A Link to the Past stała się właśnie grywalna na Nintendo Switch oraz PC

W serwisie GitHub od zawsze można znaleźć sporo ciekawych projektów. Nie inaczej jest tym razem. Dzięki inżynierii wstecznej będziemy mogli zagrać w dokładną kopię Zeldy 3 - uznanej przez spore grono osób za grę wszechczasów. Uruchomimy ją nie tylko na komputerach z systemem Windows, Mac OS i Linux, ale także na Nintendo Switch. Z pewnością warto lepiej przyjrzeć się całemu projektowi, z uwagi na jego złożoność i dodane funkcje.

The Legend of Zelda: A Link to the Past - kultowa gra od Nintendo właśnie stała się możliwa do uruchomienia na PC oraz Nintendo Switch. Wszystko za sprawą inżynierii wstecznej. No i zdolnego programisty ;)

Użytkownik GitHub'a "xander-haj" podzielił się jakiś czas temu wynikami swojej pracy, nad reimplementacją (czyli przystosowania oprogramowania tak, aby działało na innej platformie) trzeciej części Zeldy. Prawdopodobnie nie muszę nikomu przedstawiać tej gry. Wydana w 1991 roku na konsoli SNES, niejednokrotnie zdobywała wiele nagród, w tym tytuł "Gry Roku" (1992) czy też "Gry Wszechczasów". W serwisie Metacritic oceniona jest na 95/100. Sama gra jest prequelem w stosunku do wydanych pierwszych dwóch części. Dzięki inżynierii wstecznej gra będzie mogła być uruchamiana na innych platformach. Napisana w języku C zawiera w sobie gigantyczne 80 tysięcy linijek kodu! Cała praca tego programisty jest naprawdę zdumiewająca.

Zelda jest całkowicie grywalna od początku do końca. Pomimo tego, że jest klonem oryginału, zawiera w sobie te same poziomy i przeciwników. Praktycznie nie dostrzeżemy różnicy po odpaleniu całości. Na ten moment do uruchomienia gry wymagane są biblioteki PPU oraz DSP z emulatora SNES. Cały projekt nie byłby możliwy bez innego - "Zelda 3 JP dissassembly", który z kolei umożliwiał zrzucenie oryginalnego ROM'u gry do czystej postaci kodu Asemblera. To ułatwiło użytkownikowi "xander-haj" lepsze zrozumienie całego kodu i pewność, że klon, który przygotuje, będzie identyczny jak ten pierwotny. Dodatkowo zawiera on w sobie mnóstwo udogodnień w stosunku do oryginalnej gry. Niektóre z nich są naprawdę znakomite.

Jedną z bardziej interesujących funkcji jest możliwość skonfigurowania gry tak, żeby uruchamiała oryginalny kod maszynowy, obok tego z zaimplementowanego C. Całość działa poprzez utworzenie zapisu obu wersji gry, klatka po klatce, a następnie sprawdzeniu stanu pamięci RAM aby porównać czy reimplementacja jest poprawna. Inne funkcje, których nie spotkamy w oryginale to wsparcie dla Pixel Shaders (poprawia to aspekt wizualny gry) i proporcji 16:9 oraz 16:10 (dzięki czemu mamy szersze pole widzenia). Mapa świata jest teraz lepszej jakości, dodano wsparcie dla ścieżek audio MSU, dodatkowy slot na "itemy" pod przyciskiem X oraz zmiana obecnego poprzez przyciski L/R. Naprawdę temu programiście należą się brawa za to czego dokonał. Wszelkie instrukcje z komentarzami autora dostępne na GitHub.

Źródło: GitHub