Super Mario RPG - kultowa gra otrzyma odświeżoną wersję. Zapowiedź z datą premiery na Nintendo Direct

Świetne wieści dla fanów przygód najsłynniejszego hydraulika świecie. W roku 1996 miała miejsce premiera Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars. W pewnych kręgach do dziś ma on status gry absolutnie kultowej, która miała ogromny wpływ na rozwój franczyzy. Oczywiście ze względów oczywistych trudno dziś oczekiwać, by zbyt wielu graczy pamiętało o tym hicie. Na ostatnim Nintendo Direct zapowiedziano wielki powrót do tych klimatów.

Super Mario RPG wejdzie na Nintendo Switch 17 listopada. Tymczasem otrzymaliśmy nową zapowiedź wraz z fragmentami rozgrywki.

Doba wszelkiego rodzaju remasterów i remake'ów trwa w najlepsze. I o ile nierzadko faktycznie można zachodzić w głowę, czy jest sens wprowadzania na rynek odświeżonej wersji danej gry, o tyle w przypadku pozycji lata temu stworzonej przez zespół Square i wydanej przez Nintendo raczej trudno powiedzieć, by ten ruch był bezzasadny. Pierwsze RPG w uniwersum Mario, jakkolwiek nowatorskie w swoich czasach, dziś jest już dość mocno przestarzałe i niedostępne na nowszych urządzeniach. Sam trailer daje nam zresztą małe porównanie z oryginałem.

Historia w Super Mario RPG skupia się na walce ze złoczyńcą, który wdarł się do świata naszego bohatera i jego towarzyszy, czyniąc po drodze niemały raban. Mierzymy się z przeciwnościami losu omijając różne przeszkody i mierząc się z różnej maści przeciwnikami w starciach toczonych w systemie turowym. Po drodze przyjdzie nam przebyć wiele krain znanych z klasycznego uniwersum, w tym Monstro Town czy Moleville. Na bazie udostępnionych materiałów wygląda to na udany powrót do korzeni franczyzy w nowej oprawie.

Źródło: Nintendo Direct