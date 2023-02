MarioGPT - Super Mario Bros, w którego będziesz mógł grać w nieskończoność. Wszystko dzięki oparciu gry o GPT-2

Z proceduralnym generowaniem światów w grach mamy już do czynienia od dość dawna. Żeby wspomnieć tylko o Dead Cells czy No Man's Sky. Jednak w klasycznych retro grach, takich jak uwielbiany przez większość społeczeństwa Mario, nie spotyka się tego zjawiska zbyt często. A jednak zespół z Uniwersytetu IT w Kopenhadze, postanowił spróbować swoich sił i stworzyć wersję Mario, w której generowane światy będą tworzone z pomocą modelu językowego GPT-2.

MarioGPT to klasyczny Super Mario Bros. Z jednym małym wyjątkiem. Od teraz ilość poziomów jest nieskończona, ponieważ generowanie ich oparte jest na modelu językowym GPT-2.

Klasyczny Super Mario Bros pomimo swojego wieku (30 lat!), nadal cieszy się popularnością. Szczególnie na scenie "speedrunnerów", którzy opanowali przejście całej gry w mniej niż 5 minut. Jednak klasyczny Mario miał swoją wadę, jak każda inna gra - w końcu dochodziliśmy do ostatniego poziomu. Gry generowane proceduralnie mają swój urok o tyle, że za każdym razem możemy trafić na ciut inny poziom i przechodzić grę setki razy bez znudzenia. Zespół ze wspomnianej uczelni w Kopenhadze postanowił wcielić ten pomysł w życie, również w stosunku do takiego klasyka branży gier. MarioGPT jest oparty na modelu językowym GPT-2. Jako jego "trening" posłużyły poziomy z Super Mario Bros oraz Super Mario Bros: The Lost Levels. Posłużono się modelem GPT-2 na próbę, żeby zobaczyć, jak całość będzie funkcjonować. Okazało się, że model ten jest wystarczający i dodatkowo łatwiejszy do nauki niż GPT-3.

Oczywiście nawet duże modele językowe (LLM), nie są w stanie przetwarzać poziomów Mario w sposób natywny, więc musiano się opierać na interpretacji tekstowej poziomów. Jako że poszczególne elementy zostały określone w taki sposób, każdy znak ma swoje znaczenie. Można zauważyć, że "Q" oznacza blok ze znakiem zapytania, a "E" Goombę. Dzięki temu oraz zastosowaniu kilku funkcji, GPT-2 jest w stanie przetwarzać te dane wejściowe w poziomy, a także interpretować polecenie z użyciem naturalnego języka. Jeśli więc "powiemy", aby generowany świat zawierał więcej rur, to model językowy przetworzy to w odpowiedni sposób. Na ten moment jedyne ograniczenia to woda, której nie ma w zbiorze danych, oraz inni przeciwnicy niż wspomniany wcześniej Goomba. Projekt dostępny jest na GitHub i miejmy nadzieję, że tym razem Big N odpuści i nie będzie kolejnego pozwu.

Graham Todd, @Smearle_RH, @utheprodigyn, @Bumblebor, and @togelius come out with a great paper on Level Generation through LLMs on the same day! Check it out: https://t.co/BRYhTPybFy — Sebastian Risi (@risi1979) February 14, 2023

Źródło: Tech Crunch