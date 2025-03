AMD Ryzen 7 7800X3D - na rynku pojawił się podrobiony procesor, który jest wyjątkowo perfidną próbą oszustwa

Obecność na rynku podróbek markowego sprzętu komputerowego nie jest zjawiskiem rzadkim. Nabywając taki produkt trzeba mieć na uwadze to, że parametry jego pracy będą różniły się od deklarowanych, o ile w ogóle będzie on poprawnie działał. Niestety podróbki to nie tylko domena chińskich sklepów internetowych. Na takowe można trafić też na portalach z ofertami zwykłych użytkowników. Zakupiony ostatnio procesor AMD Ryzen 7 7800X3D okazał się niewypałem.

Na rynku pojawiły się podrobione procesory AMD Ryzen 7 7800X3D, które są całkowicie pozbawione chipa. Jest to wyjątkowo perfidna próba oszustwa, w wyniku której nabywca otrzymuje bezużyteczny zlepek materiałów.

W przeszłości pisaliśmy już między innymi o podrobionych dyskach SSD, które w praktyce były zwykłymi elektrośmieciami. Zakupiony przez jednego z użytkowników na rumuńskiej wersji platformy OLX procesor AMD Ryzen 7 7800X3D nie zasługuje nawet na taki status. Sprawa została opisana przez znanego twórcę YouTube Der8auera. CPU trafił do niego za pośrednictwem innej osoby, która miała nadzieję zaoszczędzić na zakupie około 100 euro. Po otrzymaniu sprzętu użytkownik próbował go bezskutecznie uruchomić. Der8auer postanowił w celach doświadczalnych odkupić go za pełną cenę rynkową, dzięki czemu pierwotny nabywca nie poniósł żadnej straty i mógł nabyć prawdziwy procesor tej samej klasy w normalnym sklepie internetowym. Bliższa analiza podrobionej jednostki zaowocowała zaskakującymi wnioskami.

Na pierwszy rzut oka podrobiony procesor wygląda niemal identycznie jak oryginalny. Ma odpowiednią konstrukcję zewnętrzną i oznaczenia. Płytka drukowana różni się jednak kolorem. Jest bardziej niebieska niż zielona. Ponadto kondensatory w fałszywym CPU nie są pokryte odpowiednim materiałem ochronnym. Bliższa analiza pozwala też dostrzec, że IHS jest w niektórych miejscach węższy niż w oryginalnym Ryzenie 7 7800X3D. Po instalacji podróbki na płycie głównej okazało się z kolei, że PCB jest cieńsze niż być powinno. Der8auer postanowił zatem oskalpować procesor. Delidding również nie przebiegł standardowo, ponieważ IHS stawiło znacznie mniejszy opór niż powinno. Skalpowanie procesora ujawniło jednak zaskakującą prawdę. Okazało się, że na płytce drukowanej podrobionego CPU nie ma tak naprawdę żadnego chipa. IHS charakteryzuje się wypukłościami, które mają imitować obecność CCD, kiedy patrzy się na procesor z zewnątrz. Mamy tutaj zatem do czynienia z kompletnie bezużytecznym zlepkiem materiałów. Dobra jakość wykonania tego pseudo procesora sugeruje, że takich egzemplarzy może być na rynku więcej. Wskazana jest zatem ostrożność przy zakupach CPU z drugiej ręki.

Źródło: der8auer (YouTube), Tom's Hardware