Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Gry

Project Motor Racing - spadkobierca GTR wreszcie otrzymał pierwszy gameplay trailer, a także wymagania sprzętowe

Szymon Góraj | 15-10-2025 14:30 |

Project Motor Racing - spadkobierca GTR wreszcie otrzymał pierwszy gameplay trailer, a także wymagania sprzętoweMamy na rynku trochę w miarę udanych symulatorów wyścigowych (lub bardzo bliskich tejże formule), choć zapewne nie tyle, ile wielu by chciało. Tymczasem wydawcy z GIANT Software wespół z młodym Straight4 Studios przygotowują Project Motor Racing, który może być wkrótce całkiem niezłą propozycją dla fanów gatunku. Premiera już pod koniec przyszłego miesiąca, tymczasem pojawił się konkretny gameplay oraz wymagania sprzętowe tytułu.

Project Motor Racing pojawi się już 25 listopada. Tymczasem dostaliśmy kilkuminutowy fragment rozgrywki oraz wymagania sprzętowe.

Project Motor Racing - spadkobierca GTR wreszcie otrzymał pierwszy gameplay trailer, a także wymagania sprzętowe [1]

Forza Horizon 6 oficjalnie zapowiedziana. Studia Playground Games oraz Turn 10 przenoszą wyścigową serię do Japonii

Project Motor Racing to duchowy spadkobierca GTR, toteż może to być całkiem niezłą pozycją dla fanów - ale nie tylko, przynajmniej jeżeli faktycznie przyniesie to zupełnie nowe standardy, jeśli chodzi o wyścigowe symulatory, jak chwalą się deweloperzy. Sprawdzimy to już za nieco ponad miesiąc na konsolach Sony i Microsoftu aktualnej generacji oraz rzecz jasna komputerach osobistych. Tymczasem możecie się przyjrzeć poniższemu gameplay trailerowi, przedstawiającemu po prostu jakieś trzy minuty wyścigu:

Steam Next Fest w jesiennej edycji. Przegląd najciekawszych wersji demonstracyjnych. Painkiller i Mechanicus II do sprawdzenia

Jak na razie trudno mówić o jakiejś rewelacji, aczkolwiek potencjał na porządny realistyczny tytuł jest. Project Motor Racing miał być bowiem analizowany pod kątem rozgrywki przez m.in. profesjonalnych kierowców. Do naszej dyspozycji ma być oddane ponad 70 samochodów wchodzących w skład 10 klas, a jeździć będziemy na 28 wiernie odtworzonych trasach. Poznaliśmy także wymagania sprzętowe i wydają się one być do przyjęcia. Do minimalnych ustawień będziemy potrzebowali na przykład przynajmniej karty na poziomie NVIDIA RTX 2060, przy zalecanych wymienia się choćby RTX 3070 (choć w tym drugim przypadku mówi się też już o 24 GB RAM). Czy faktycznie czeka nas mały hit jesieni, przekonamy się wkrótce.

  Minimalne Zalecane
Procesor Intel Core i5-8400
AMD Ryzen 5 2600		 Intel Core i7-9700
AMD Ryzen 7 3800
Karta graficzna NVIDIA RTX 2060 
MD Radeon RX 580 		 NVIDIA RTX 3070
AMD Radeon RX 6800
Nośnik 50 GB 50 GB
Pamięć RAM 16 GB RAM 24 GB RAM
System operacyjny Windows 10 64-bit
Windows 11 64-bit		 Windows 10 64-bit
Windows 11 64-bit
Biblioteki DirectX 12 DirectX 12

Project Motor Racing - spadkobierca GTR wreszcie otrzymał pierwszy gameplay trailer, a także wymagania sprzętowe [2]

Project Motor Racing - spadkobierca GTR wreszcie otrzymał pierwszy gameplay trailer, a także wymagania sprzętowe [3]

Project Motor Racing - spadkobierca GTR wreszcie otrzymał pierwszy gameplay trailer, a także wymagania sprzętowe [4]

Project Motor Racing - spadkobierca GTR wreszcie otrzymał pierwszy gameplay trailer, a także wymagania sprzętowe [5]

Project Motor Racing - spadkobierca GTR wreszcie otrzymał pierwszy gameplay trailer, a także wymagania sprzętowe [6]

Project Motor Racing - spadkobierca GTR wreszcie otrzymał pierwszy gameplay trailer, a także wymagania sprzętowe [7]

Źródło: DSOGaming
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier - kilka dni na pobranie klasycznej odsłony za darmo. Ubisoft z atrakcjami na 25-lecie serii

Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier - kilka dni na pobranie klasycznej odsłony za darmo. Ubisoft z atrakcjami na 25-lecie serii

5
Epic Games Store - nietypowa przygodówka i ceniona gra kooperacyjna w ramach darmowej oferty

Epic Games Store - nietypowa przygodówka i ceniona gra kooperacyjna w ramach darmowej oferty

0
GTA 6 - Pierwszy gameplay zostanie opublikowany pod koniec sierpnia... początkowo tylko na platformie Netflix

GTA 6 - Pierwszy gameplay zostanie opublikowany pod koniec sierpnia... początkowo tylko na platformie Netflix

111
Mafia: The Old Country - Man of Honor - Nowy gameplay trailer przybliża nam historię w fabularnym dodatku do gry

Mafia: The Old Country - Man of Honor - Nowy gameplay trailer przybliża nam historię w fabularnym dodatku do gry

20
Wymagania sprzętowe Silent Hill: Townfall PC. Mimo że Unreal Engine 5, to gra nie powinna wymęczyć komputerów

Wymagania sprzętowe Silent Hill: Townfall PC. Mimo że Unreal Engine 5, to gra nie powinna wymęczyć komputerów

43
Liczba komentarzy: 23

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.