Project Motor Racing - spadkobierca GTR wreszcie otrzymał pierwszy gameplay trailer, a także wymagania sprzętowe

Mamy na rynku trochę w miarę udanych symulatorów wyścigowych (lub bardzo bliskich tejże formule), choć zapewne nie tyle, ile wielu by chciało. Tymczasem wydawcy z GIANT Software wespół z młodym Straight4 Studios przygotowują Project Motor Racing, który może być wkrótce całkiem niezłą propozycją dla fanów gatunku. Premiera już pod koniec przyszłego miesiąca, tymczasem pojawił się konkretny gameplay oraz wymagania sprzętowe tytułu.

Project Motor Racing pojawi się już 25 listopada. Tymczasem dostaliśmy kilkuminutowy fragment rozgrywki oraz wymagania sprzętowe.

Project Motor Racing to duchowy spadkobierca GTR, toteż może to być całkiem niezłą pozycją dla fanów - ale nie tylko, przynajmniej jeżeli faktycznie przyniesie to zupełnie nowe standardy, jeśli chodzi o wyścigowe symulatory, jak chwalą się deweloperzy. Sprawdzimy to już za nieco ponad miesiąc na konsolach Sony i Microsoftu aktualnej generacji oraz rzecz jasna komputerach osobistych. Tymczasem możecie się przyjrzeć poniższemu gameplay trailerowi, przedstawiającemu po prostu jakieś trzy minuty wyścigu:

Jak na razie trudno mówić o jakiejś rewelacji, aczkolwiek potencjał na porządny realistyczny tytuł jest. Project Motor Racing miał być bowiem analizowany pod kątem rozgrywki przez m.in. profesjonalnych kierowców. Do naszej dyspozycji ma być oddane ponad 70 samochodów wchodzących w skład 10 klas, a jeździć będziemy na 28 wiernie odtworzonych trasach. Poznaliśmy także wymagania sprzętowe i wydają się one być do przyjęcia. Do minimalnych ustawień będziemy potrzebowali na przykład przynajmniej karty na poziomie NVIDIA RTX 2060, przy zalecanych wymienia się choćby RTX 3070 (choć w tym drugim przypadku mówi się też już o 24 GB RAM). Czy faktycznie czeka nas mały hit jesieni, przekonamy się wkrótce.

Minimalne Zalecane Procesor Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-9700

AMD Ryzen 7 3800 Karta graficzna NVIDIA RTX 2060

MD Radeon RX 580 NVIDIA RTX 3070

AMD Radeon RX 6800 Nośnik 50 GB 50 GB Pamięć RAM 16 GB RAM 24 GB RAM System operacyjny Windows 10 64-bit

Windows 11 64-bit Windows 10 64-bit

Windows 11 64-bit Biblioteki DirectX 12 DirectX 12

Źródło: DSOGaming