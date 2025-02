Znany overclocker zakupił podrobione dyski SSD Samsunga. Jak przedstawia się ich wydajność?

Oferty na AliExpress często kuszą swoimi cenami. Problemem pozostaje jednak zazwyczaj jakość oferowanych tam produktów. Nierzadko w ofercie portalu można znaleźć także podrobioną elektronikę. Przyjrzeć się sprawie postanowił znany overclocker der8auer, kupując nośniki SSD, które mają sprawiać wrażenie dysków wyprodukowanych przez Samsunga. Przetestowano ich wydajność i wyniki są bardzo rozczarowujące, nawet jak na podróbkę.

Zakupione przez znanego overclockera podrobione dyski SSD Samsunga oferują szybkość transferu danych na poziomie zaledwie kilkudziesięciu MB/s. To wyniki dużo gorsze od tych uzyskiwanych przez tradycyjne HDD.

Overclocker der8auer zakupił dwa nośniki: 980 EVO i 990 PRO. Choć zabrakło oczywiście na nich logo Samsunga, to oznaczenie firmy pojawia się na zdjęciu urządzenia znajdującym się na pudełku pierwszego z dysków. Poza tym nazwa sprzętu i stylistyka opakowań ewidentnie sugerują, że mamy do czynienia z produktem koreańskiego przedsiębiorstwa. Podejrzeń można nabrać jednak już patrząc na samą cenę. Oba nośniki mają pojemność 4 TB. Pierwszy z nich kosztował 40 euro, drugi 50 euro. Za nośnik o takiej pojemności jest to cena wręcz rewelacyjna, a trzeba pamiętać, że Samsung zawsze dosyć wysoko wycenia swój sprzęt. Nieco bardziej obeznani użytkownicy zwrócą też zapewne uwagę na to, że nośnik Samsung 980 EVO w ogóle nie istnieje. Samsung 990 PRO teoretycznie jest w ofercie, ale nie oferuje aż tak dużej pojemności.

W przypadku 980 EVO deklarowana na opakowaniu szybkość odczytu i zapisu danych (560 MB/s i 530 MB/s) wskazywałaby raczej na dysk działający w oparciu o złącze SATA 6 Gb/s. Na etykiecie samego nośnika brak jest jakiejkolwiek informacji, że to produkt Samsunga. Co więcej, konektor wskazuje na to, że jest to rzeczywiście urządzenie M.2 korzystające z magistrali SATA. Producent wymazał także wszelkie oznaczenia z kontrolera sprzętu. Jak wynika z testów nośnika, po około 100 GB zapisanych danych, szybkość transferu spadła do około 37 MB/s, co jest naturalnie wynikiem nieporównywalnie gorszym niż ten uzyskiwany przez tradycyjne HDD. Testy sekwencyjnego odczytu i zapisu wypadły jeszcze gorzej. Uzyskano bowiem tutaj odpowiednio 36,25 MB/s i 0,84 MB/s.

Producent podrobionego 990 PRO chwali się na opakowaniu szybkością odczytu na poziomie 3500 MB/s. Tym razem rzeczywiście mamy do czynienia z dyskiem M.2 NVMe, ale podobnie, jak w poprzednim przypadku, także tutaj zamazano wszelkie oznaczenia na kontrolerze. Zabrakło także jakiejkolwiek pamięci podręcznej (cache). Co ciekawe, CrystalDiskInfo podaje, że kondycja urządzenia jest 100% zła. Pomimo tego szybkość sekwencyjnego odczytu danych wydawała się dosyć obiecująca. Odnotowano bowiem w tym przypadku około 2473 MB/s dla odczytu i około 1057 MB/s dla zapisu. To jednak zaledwie pozór, ponieważ po około 10 minutach ciągłego zapisu, wartość ta spadła do 181 MB/s. Po trzech godzinach było to już zaledwie 22 MB/s.

Testy der8auera pokazują, że nie warto korzystać z pozornych okazji na AliExpress. Otrzymujemy bowiem często w ten sposób sprzęt, który jest bezużyteczny i nawet nie zbliża się do parametrów pracy deklarowanych przez producenta. Oryginalne nośniki Samsunga są dosyć drogie, ale na rynku jest mnóstwo tańszych dysków innych producentów, którzy zyskali sobie odpowiednią renomę. Nie ma zatem żadnych powodów, żeby ryzykować kupno sprzętu wątpliwego pochodzenia, niezależnie od tego, jak atrakcyjna mogłaby się taka oferta wydawać.

Źródło: der8auer (YouTube), Tom's Hardware